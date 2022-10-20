У строителей в ХМАО есть шанс получить новые меры поддержки на фоне мобилизации

Строительные компании могут получить возможность продлевать госконтракты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

У строительных компаний в ХМАО есть шанс получить новые меры поддержки. Предприятиям и заказчикам могут разрешить менять условия контрактов из-за мобилизации сотрудников — решение о мерах поддержки принимают на федеральном уровне. URA.RU обсудило инициативу с экспертом в строительной отрасли и гендиректором союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергеем Чабаном.

«Главное преимущество такой инициативы — расторжение заключенных госконтрактов без штрафов и возможность пересмотра сроков исполнения обязательств. В строительстве выполнение условий договора зачастую зависит от наличия в компании двух сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов. Мобилизация даже одного из них делает из компании не соответствующую требованиям законодательства. Еще сложнее придется мобилизованному индивидуальному предпринимателю, который зачастую лично осуществляет выполнение работ», — поясняет корреспонденту агентства Чабан.

Проект постановления предложил Минфин. Согласно информации на портале нормативных правовых актов Правительства РФ, документ на стадии обсуждения. «Еще одним важным и логичным следствием такой инициативы может быть невнесение поставщика в перечень недобросовестных, которое имеет большое значение для организации в перспективе. При этом следует отметить, что изменение существенных условий договора вследствие действий непреодолимой силы — это, согласно проекту, право, а не обязанность сторон», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной с началом осени.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. При этом ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.