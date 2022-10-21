Небензя: российские БПЛА поражали гражданские объекты по вине Украины

22 октября 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Российские БПЛА попадали по гражданским объектам из-за того, что были сбиты с курса украинской теробороной, заявил Василий Небензя (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские беспилотники поражали гражданские объекты Украины по вине украинской теробороны или ПВО, неспособной перехватить цели. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, неспособной перехватить свои цели», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Дипломат подчеркнул, что у России имеется достаточное количество доказательств подобных случаев. Ранее Небензя также заявил, что Украина и Запад запустили фейк о том, что Иран поставляет России свои беспилотники. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

Российские беспилотники поражали гражданские объекты Украины по вине украинской теробороны или ПВО, неспособной перехватить цели. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, неспособной перехватить свои цели», — заявил Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Дипломат подчеркнул, что у России имеется достаточное количество доказательств подобных случаев. Ранее Небензя также заявил, что Украина и Запад запустили фейк о том, что Иран поставляет России свои беспилотники. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.