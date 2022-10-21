21 октября 2022

Челябинца задержали с краснокнижными соколами

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, сокол, араб, птица
Сокола называют пернатым сокровищем Фото:

Полицейские Верхнеуральского района Челябинской области пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя, который занимался отловом краснокнижных птиц породы сапсан и балобан. В действиях челябинца находят признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу или охраняемым международными договорами Российской Федерации) Уголовного кодекса РФ.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины несколько самостоятельно изготовленных им металлических конструкций, в которых содержалось 27 соколов. При осмотре пернатых специалистом-орнитологом выявлены признаки обитания птиц в дикой природе, что может указывать на их происхождение в естественной среде обитания», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время осуществляется сбор материалов для доказательства причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния. Птицы из Красной книги изъяты оперативниками и переданы зоозащитникам.

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Полицейские Верхнеуральского района Челябинской области пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя, который занимался отловом краснокнижных птиц породы сапсан и балобан. В действиях челябинца находят признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу или охраняемым международными договорами Российской Федерации) Уголовного кодекса РФ. «В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины несколько самостоятельно изготовленных им металлических конструкций, в которых содержалось 27 соколов. При осмотре пернатых специалистом-орнитологом выявлены признаки обитания птиц в дикой природе, что может указывать на их происхождение в естественной среде обитания», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время осуществляется сбор материалов для доказательства причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния. Птицы из Красной книги изъяты оперативниками и переданы зоозащитникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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