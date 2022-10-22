В США заявили, что Россия «хочет уничтожить украинскую культуру»

23 октября 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

В США обвинили Россию в «уничтожении украинской культуры», несмотря на обстрелы ВСУ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-заместитель госсекретаря США Джеймс Глассман обвинил Россию в попытке «уничтожить украинскую культуру» с помощью спецоперации, умолчав об обстрелах со стороны ВСУ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP), главным представителем которого является Глассман. «Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться», — цитирует Глассмана RT. По его мнению, до нарушителей необходимо донести тот факт, что их действия будут иметь определенные последствия. При этом Россия неоднократно заявляла о том, что украинская армия наносит множественные удары по культурным объектам. На территории Донецкой и Луганской Народных Республик находится 63 объекта культурного наследия, которые были разрушены силами ВСУ. Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Также сообщалось о том, что ударом из американской установки HIMARS Вооруженные силы Украины разрушили православный храм в городе Берислав Херсонской области, передает «Национальная служба новостей».

Экс-заместитель госсекретаря США Джеймс Глассман обвинил Россию в попытке «уничтожить украинскую культуру» с помощью спецоперации, умолчав об обстрелах со стороны ВСУ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP), главным представителем которого является Глассман. «Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться», — цитирует Глассмана RT. По его мнению, до нарушителей необходимо донести тот факт, что их действия будут иметь определенные последствия. При этом Россия неоднократно заявляла о том, что украинская армия наносит множественные удары по культурным объектам. На территории Донецкой и Луганской Народных Республик находится 63 объекта культурного наследия, которые были разрушены силами ВСУ. Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Также сообщалось о том, что ударом из американской установки HIMARS Вооруженные силы Украины разрушили православный храм в городе Берислав Херсонской области, передает «Национальная служба новостей».