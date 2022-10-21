В Херсоне сообщили, что система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по гражданской переправе

22 октября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. «Атака отбита ПВО», — заявил представитель экстренных служб, комментируя попытку ВСУ нанести удар по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь предприняли попытку обстрелять гражданскую переправу в Херсоне в районе Антоновского моста, выпустив шесть ракет. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате удара погибли четыре человека, еще около 10 пострадали. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.