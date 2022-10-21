21 октября 2022

В Херсоне сообщили, что система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по гражданской переправе

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Система ПВО отразила удар ВСУ по гражданской переправе в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Атака отбита ПВО», — заявил представитель экстренных служб, комментируя попытку ВСУ нанести удар по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь предприняли попытку обстрелять гражданскую переправу в Херсоне в районе Антоновского моста, выпустив шесть ракет. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате удара погибли четыре человека, еще около 10 пострадали. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. «Атака отбита ПВО», — заявил представитель экстренных служб, комментируя попытку ВСУ нанести удар по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские боевики вновь предприняли попытку обстрелять гражданскую переправу в Херсоне в районе Антоновского моста, выпустив шесть ракет. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате удара погибли четыре человека, еще около 10 пострадали. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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