Главу регионального СК привлекли к ответственности за уголовное дело об уклонении от мобилизации

23 октября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Главу пензенского СКР привлекли к ответственности за незаконное возбуждение дела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Главу Следственного комитета РФ по Пензенской области привлекли к ответственности за незаконное возбуждение уголовного дело об уклонении от мобилизации. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. «За незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации глава управления СКР по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности», — написал Чиков в своем telegram-канале. Возбуждение уголовного дела по статье 328 УК было направлено в отношении Максима Моисеева, который планирует обратиться в суд с иском о реабилитации. Ранее зампрокурора области отменил возбуждение этого дела. Ранее в России обсуждали вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации. За систематическое и долговременное уклонение от призыва в России предусмотрена уголовная ответственность, уточняют « Невские новости ». Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов.

Главу Следственного комитета РФ по Пензенской области привлекли к ответственности за незаконное возбуждение уголовного дело об уклонении от мобилизации. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. «За незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации глава управления СКР по Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности», — написал Чиков в своем telegram-канале. Возбуждение уголовного дела по статье 328 УК было направлено в отношении Максима Моисеева, который планирует обратиться в суд с иском о реабилитации. Ранее зампрокурора области отменил возбуждение этого дела. Ранее в России обсуждали вопрос об уголовном наказании за отказ от мобилизации. За систематическое и долговременное уклонение от призыва в России предусмотрена уголовная ответственность, уточняют «Невские новости». Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов.