Суд оставил Джигурду без наследства

Суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу
© Служба новостей «URA.RU»
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Джигурда, по его словам, должен был получить наследство от близкой знакомой
Джигурда, по его словам, должен был получить наследство от близкой знакомой Фото:

Суд в Москве прекратил дело Никиты Джигурды против нотариуса — артист пытался через суд доказать свое право на наследство и обязать выдать ему соответствующее свидетельство. Однако еще в апреле 2023 года это дело было закрыто, и решение вступило в силу, пишет РИА Новости. 

Позже Джигурда подал в суд новое заявление с теми же требованиями, что и раньше. Но по закону нельзя повторно рассматривать дело, если суд уже по нему вынес решение. Поэтому накануне суд снова отказался рассматривать иск. До этого артист пытался оспорить норму Гражданского кодекса, касающуюся наследования, в Конституционном суде, но тоже безуспешно.

Речь идет о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Она была близкой подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной и, по их словам, завещала им свое имущество. Однако у Браташ была родная сестра Светлана Романова, которая также претендует на наследство. Суд признал именно ее законной наследницей. Споры вокруг этого наследства продолжаются уже почти десять лет.

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Суд в Москве прекратил дело Никиты Джигурды против нотариуса — артист пытался через суд доказать свое право на наследство и обязать выдать ему соответствующее свидетельство. Однако еще в апреле 2023 года это дело было закрыто, и решение вступило в силу, пишет РИА Новости.  Позже Джигурда подал в суд новое заявление с теми же требованиями, что и раньше. Но по закону нельзя повторно рассматривать дело, если суд уже по нему вынес решение. Поэтому накануне суд снова отказался рассматривать иск. До этого артист пытался оспорить норму Гражданского кодекса, касающуюся наследования, в Конституционном суде, но тоже безуспешно. Речь идет о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Она была близкой подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной и, по их словам, завещала им свое имущество. Однако у Браташ была родная сестра Светлана Романова, которая также претендует на наследство. Суд признал именно ее законной наследницей. Споры вокруг этого наследства продолжаются уже почти десять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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