В Тюмени продается торговый центр за 135 миллионов рублей. Фото

24 октября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Общая площадь здания 3250 квадратных метров (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени продается торговый центр «Ямская слобода» в районе Дома обороны за 135 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Общая площадь здания 3250 квадратных метров «Продается торгово-офисный центр свободного назначения. Расположен на первой линии с интенсивным трафиком. Рядом ЖК „Олимпия“, в котором более 1200 квартир. Общая площадь здания — 3250 кв. м. Площадь земельного участка — 0,78 га. Цена: 135 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что здание имеет три этажа. Кроме того, рядом с торговым центром находится большая парковка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.

В Тюмени продается торговый центр «Ямская слобода» в районе Дома обороны за 135 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Общая площадь здания 3250 квадратных метров «Продается торгово-офисный центр свободного назначения. Расположен на первой линии с интенсивным трафиком. Рядом ЖК „Олимпия“, в котором более 1200 квартир. Общая площадь здания — 3250 кв. м. Площадь земельного участка — 0,78 га. Цена: 135 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что здание имеет три этажа. Кроме того, рядом с торговым центром находится большая парковка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.