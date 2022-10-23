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В Тюмени продается торговый центр за 135 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь здания 3250 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тюмени продается торговый центр «Ямская слобода» в районе Дома обороны за 135 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Общая площадь здания 3250 квадратных метров

«Продается торгово-офисный центр свободного назначения. Расположен на первой линии с интенсивным трафиком. Рядом ЖК „Олимпия“, в котором более 1200 квартир. Общая площадь здания — 3250 кв. м. Площадь земельного участка — 0,78 га. Цена: 135 000 000 рублей», — написал продавец.

В объявлении указано, что здание имеет три этажа. Кроме того, рядом с торговым центром находится большая парковка.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.

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В Тюмени продается торговый центр «Ямская слобода» в районе Дома обороны за 135 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». Общая площадь здания 3250 квадратных метров «Продается торгово-офисный центр свободного назначения. Расположен на первой линии с интенсивным трафиком. Рядом ЖК „Олимпия“, в котором более 1200 квартир. Общая площадь здания — 3250 кв. м. Площадь земельного участка — 0,78 га. Цена: 135 000 000 рублей», — написал продавец. В объявлении указано, что здание имеет три этажа. Кроме того, рядом с торговым центром находится большая парковка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается центр интерьера «Ангар» за 270 миллионов рублей. Площадь здания 4895 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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