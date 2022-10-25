Семьи мобилизованных пермяков смогут бесплатно посещать цирк

Пермский цирк выделит билеты для семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Договоренность об этом достигнута между координатором проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ириной Ермаковой и директором цирка Вячеславом Торчинским. Как пояснил URA.RU Торчинский, первые 10 пригласительных дети получат уже в эту субботу.
«Это бесплатные билеты, пригласительные. На ближайшие представления (суббота и воскресенье) мы договорились оперативно выделить по 10 билетов. А дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы и ребята из территорий, чьи родители участвуют [в спецоперации] тоже могли приехать в цирк на представления», — сказал Торчинский.
Мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ранее краевые власти приняли решение оказать материальную помощь семьям мобилизованных пермяков, выделив им единовременную материальную помощь. Также дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады их обеспечат бесплатным питанием.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P