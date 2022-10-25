25 октября 2022

Семьи мобилизованных пермяков смогут бесплатно посещать цирк

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург, цирк, цирковое представление
Бесплатные пригласительные в цирк семьи мобилизованных получат уже на этой неделе Фото:
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Мобилизация в России

Пермский цирк выделит билеты для семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Договоренность об этом достигнута между координатором проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ириной Ермаковой и директором цирка Вячеславом Торчинским. Как пояснил URA.RU Торчинский, первые 10 пригласительных дети получат уже в эту субботу.

«Это бесплатные билеты, пригласительные. На ближайшие представления (суббота и воскресенье) мы договорились оперативно выделить по 10 билетов. А дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы и ребята из территорий, чьи родители участвуют [в спецоперации] тоже могли приехать в цирк на представления», — сказал Торчинский.

Мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ранее краевые власти приняли решение оказать материальную помощь семьям мобилизованных пермяков, выделив им единовременную материальную помощь. Также дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады их обеспечат бесплатным питанием.

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Пермский цирк выделит билеты для семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Договоренность об этом достигнута между координатором проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ириной Ермаковой и директором цирка Вячеславом Торчинским. Как пояснил URA.RU Торчинский, первые 10 пригласительных дети получат уже в эту субботу. «Это бесплатные билеты, пригласительные. На ближайшие представления (суббота и воскресенье) мы договорились оперативно выделить по 10 билетов. А дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы и ребята из территорий, чьи родители участвуют [в спецоперации] тоже могли приехать в цирк на представления», — сказал Торчинский. Мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ранее краевые власти приняли решение оказать материальную помощь семьям мобилизованных пермяков, выделив им единовременную материальную помощь. Также дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады их обеспечат бесплатным питанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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