Семьи мобилизованных пермяков смогут бесплатно посещать цирк

26 октября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Бесплатные пригласительные в цирк семьи мобилизованных получат уже на этой неделе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермский цирк выделит билеты для семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Договоренность об этом достигнута между координатором проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ириной Ермаковой и директором цирка Вячеславом Торчинским. Как пояснил URA.RU Торчинский, первые 10 пригласительных дети получат уже в эту субботу. «Это бесплатные билеты, пригласительные. На ближайшие представления (суббота и воскресенье) мы договорились оперативно выделить по 10 билетов. А дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы и ребята из территорий, чьи родители участвуют [в спецоперации] тоже могли приехать в цирк на представления», — сказал Торчинский. Мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ранее краевые власти приняли решение оказать материальную помощь семьям мобилизованных пермяков, выделив им единовременную материальную помощь. Также дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады их обеспечат бесплатным питанием.

Пермский цирк выделит билеты для семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Договоренность об этом достигнута между координатором проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ириной Ермаковой и директором цирка Вячеславом Торчинским. Как пояснил URA.RU Торчинский, первые 10 пригласительных дети получат уже в эту субботу. «Это бесплатные билеты, пригласительные. На ближайшие представления (суббота и воскресенье) мы договорились оперативно выделить по 10 билетов. А дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы и ребята из территорий, чьи родители участвуют [в спецоперации] тоже могли приехать в цирк на представления», — сказал Торчинский. Мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ранее краевые власти приняли решение оказать материальную помощь семьям мобилизованных пермяков, выделив им единовременную материальную помощь. Также дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады их обеспечат бесплатным питанием.