Советская программа обучения набирает популярность в школах Екатеринбурга

26 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Системой обучения по Леониду Занкову стали интересоваться екатеринбургские родители Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге (Свердловская область) родители будущих школьников стали активно интересоваться образовательными учреждениями, где программа обучения построена по системе советского специалиста в области дефектологии, запоминания и педагогической психологии Леонида Занкова (обучение по Занкову — прим.ред.). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Моя дочь в следующем году пойдет в первый класс. Уже сейчас мы стали задумываться о том, по какой программе хотели бы учиться. Перелопатив все возможные варианты, наткнулись на программу обучения по Занкову. Принцип очень понравился. Начали искать школы, но это оказалось ни так просто, так как сейчас большинство школ работают по новым программам», — поделилась жительница Академического района Екатеринбурга Екатерина. По словам другого жителя столица Урала, советское обучение имеет ряд преимуществ, которых нет в новых образовательных программах. «Мой сын пойдет в первый класс в 2023 году. Мы с супругой уже начали вникать в образовательный процесс. И, как оказалось, в школах города разные образовательные программы. Больше всего нам приглянулась программа обучения в начальных классах по Занкову, но, к сожалению, мы не знаем, в каких школах преподают по ней», — посетовал екатеринбуржец Камран. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что дети, прошедшие курс начальной школы по Занкову, отличаются высокой успеваемостью. «Обучение по Занкову направлено на развитие качеств и навыков. Например, на умение находить и анализировать информацию, общаться в устной и письменной форме, доказывать свою точку зрения, делать самостоятельные выводы», — отметил он. «Несмотря на то, что по системе Занкова сейчас работают редко, я все же надеюсь, что система будет доработана научным сообществом. И, конечно, в скором времени будет применяться повсеместно», — резюмировал Ямбург. Редакция агентства направила запрос в администрацию Екатеринбурга с целью выяснить, сколько школ в городе работают по системе Занкова. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны в целом.

В Екатеринбурге (Свердловская область) родители будущих школьников стали активно интересоваться образовательными учреждениями, где программа обучения построена по системе советского специалиста в области дефектологии, запоминания и педагогической психологии Леонида Занкова (обучение по Занкову — прим.ред.). Об этом рассказали читатели URA.RU. «Моя дочь в следующем году пойдет в первый класс. Уже сейчас мы стали задумываться о том, по какой программе хотели бы учиться. Перелопатив все возможные варианты, наткнулись на программу обучения по Занкову. Принцип очень понравился. Начали искать школы, но это оказалось ни так просто, так как сейчас большинство школ работают по новым программам», — поделилась жительница Академического района Екатеринбурга Екатерина. По словам другого жителя столица Урала, советское обучение имеет ряд преимуществ, которых нет в новых образовательных программах. «Мой сын пойдет в первый класс в 2023 году. Мы с супругой уже начали вникать в образовательный процесс. И, как оказалось, в школах города разные образовательные программы. Больше всего нам приглянулась программа обучения в начальных классах по Занкову, но, к сожалению, мы не знаем, в каких школах преподают по ней», — посетовал екатеринбуржец Камран. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что дети, прошедшие курс начальной школы по Занкову, отличаются высокой успеваемостью. «Обучение по Занкову направлено на развитие качеств и навыков. Например, на умение находить и анализировать информацию, общаться в устной и письменной форме, доказывать свою точку зрения, делать самостоятельные выводы», — отметил он. «Несмотря на то, что по системе Занкова сейчас работают редко, я все же надеюсь, что система будет доработана научным сообществом. И, конечно, в скором времени будет применяться повсеместно», — резюмировал Ямбург. Редакция агентства направила запрос в администрацию Екатеринбурга с целью выяснить, сколько школ в городе работают по системе Занкова. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны в целом.