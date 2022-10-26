Водителям грозит новая опасность на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

На трассе Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск стало опаснее из-за снегопада

26 октября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Снегопад сделал дорогу из Тюмени в ХМАО опаснее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В ряде районов Тюменской области осложнились дорожные условия из-за ненастной погоды. В Уватском районе снег идет на участке с 437 по 445 километр федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим, с учетом погодных условий. Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.

Снегопад осложнил дорожные условия на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В ряде районов Тюменской области осложнились дорожные условия из-за ненастной погоды. В Уватском районе снег идет на участке с 437 по 445 километр федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим, с учетом погодных условий. Федеральная дорога Р-404 получила народное название «трасса смерти» из-за большего числа трагических ДТП. Ранее URA.RU писало, что на ней в массовой аварии пострадали годовалый ребенок и трое взрослых.