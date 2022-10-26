Депутат Останина напомнила генералу Панкову о чести офицера из-за опровержения разговора с ней

26 октября 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

По мнению Останиной, отказ Панкова вести с ней диалог о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам говорит о его «офицерской чести» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Опровержение замминистром обороны Николаем Панковым разговора с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Ниной Останиной об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов и ждущих третьего ребенка говорит о его «офицерской чести». Таким мнением Останина поделилась с «Газетой.ру». «Может еще скажет, что со мной не встречался, ну что ж, это, наверное, тогда говорит об офицерской чести заместителя министра», — сказала Останина в интервью «Газете.ру». Она отметила, что в те два дня, что Панков уклонялся от контактов с ней по вопросу продолжения диалога о предоставлении отсрочки от мобилизации дополнительной группе россиян, он успел заявить СМИ о том, что не имел разговоров с Останиной. «Это, наверное, характеризует Николая Александровича», — добавила Останина. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей, ее встреча с Панковым состоялась 21 октября. Тогда в ходе разговора она договорилась с замминистра обороны о внесении двух поправок в указ о частичной мобилизации граждан РФ. Останиной пообещали внести изменения уже 24 октября, а Панков, в свою очередь, сказал, что позже свяжется с ней для продолжения диалога по этому вопросу. После этого связь между ними оборвалась, а замминистра обороны позднее заявил СМИ, что не имел подобных разговоров с Останиной.

Опровержение замминистром обороны Николаем Панковым разговора с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Ниной Останиной об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов и ждущих третьего ребенка говорит о его «офицерской чести». Таким мнением Останина поделилась с «Газетой.ру». «Может еще скажет, что со мной не встречался, ну что ж, это, наверное, тогда говорит об офицерской чести заместителя министра», — сказала Останина в интервью «Газете.ру». Она отметила, что в те два дня, что Панков уклонялся от контактов с ней по вопросу продолжения диалога о предоставлении отсрочки от мобилизации дополнительной группе россиян, он успел заявить СМИ о том, что не имел разговоров с Останиной. «Это, наверное, характеризует Николая Александровича», — добавила Останина. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей, ее встреча с Панковым состоялась 21 октября. Тогда в ходе разговора она договорилась с замминистра обороны о внесении двух поправок в указ о частичной мобилизации граждан РФ. Останиной пообещали внести изменения уже 24 октября, а Панков, в свою очередь, сказал, что позже свяжется с ней для продолжения диалога по этому вопросу. После этого связь между ними оборвалась, а замминистра обороны позднее заявил СМИ, что не имел подобных разговоров с Останиной.