В ХМАО приставы приостановили 696 дел мобилизованных должников

27 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Приставы приняли 265 заявлений от мобилизованных югорчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. «Поступило 265 заявлений, приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 миллионов рублей. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. «Поступило 265 заявлений, приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 миллионов рублей. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.