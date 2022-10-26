В ХМАО приставы приостановили 696 дел мобилизованных должников

Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.
«Поступило 265 заявлений, приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 миллионов рублей. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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