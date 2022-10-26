26 октября 2022

В ХМАО приставы приостановили 696 дел мобилизованных должников

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Обстановка у Бабушкинского суда. Москва, фссп, федеральная служба судебных приставов
Приставы приняли 265 заявлений от мобилизованных югорчан Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

«Поступило 265 заявлений, приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 миллионов рублей. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Судебные приставы ХМАО приостановили 696 исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. «Поступило 265 заявлений, приостановлено 696 исполнительных производств на сумму более 59 миллионов рублей. Подать заявление можно в структурных подразделениях службы или на призывных пунктах военных комиссариатов», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО будут удерживать алименты со всех доходов мобилизованных. Взыскания могут быть наложены также на единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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