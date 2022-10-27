Жителей Снежинска мобилизовали по линии Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителей Снежинска (Челябинская область) мобилизовали по линии Росгвардии. Как сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников, мобилизованные некогда проходили службу в Росгвардии или во внутренних войсках (ВВ).

«В основном мобилизованные — бывшие сотрудники Росгвардии и ВВ. Среди них есть и офицеры», — сообщил URA.RU Пульников.

По словам главы города, процедура мобилизации по линии Росгвардии не отличается от призыва минобороны РФ. Призванные также получают статус военнослужащего, и те же льготы, что и другие мобилизованные. Призванные снежинцы были направлены в воинскую часть, расположенную в городе. Однако, по словам Пульникова, их могут передислоцировать.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 14 октября президент страны Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут закончены.

Мужчин мобилизовали по линии Росгвардии Фото: группа «Снежинск Сегодня» в «ВКонтакте»