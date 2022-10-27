27 октября 2022

Челябинские росгвардейцы отправились на фронт. Фото

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Жителей Снежинска мобилизовали по линии Росгвардии Фото:
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Мобилизация в России

Жителей Снежинска (Челябинская область) мобилизовали по линии Росгвардии. Как сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников, мобилизованные некогда проходили службу в Росгвардии или во внутренних войсках (ВВ).

«В основном мобилизованные — бывшие сотрудники Росгвардии и ВВ. Среди них есть и офицеры», — сообщил URA.RU Пульников.

По словам главы города, процедура мобилизации по линии Росгвардии не отличается от призыва минобороны РФ. Призванные также получают статус военнослужащего, и те же льготы, что и другие мобилизованные. Призванные снежинцы были направлены в воинскую часть, расположенную в городе. Однако, по словам Пульникова, их могут передислоцировать.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 14 октября президент страны Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут закончены.

Мужчин мобилизовали по линии Росгвардии
Фото:
Фото:

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Жителей Снежинска (Челябинская область) мобилизовали по линии Росгвардии. Как сообщил URA.RU глава города Андрей Пульников, мобилизованные некогда проходили службу в Росгвардии или во внутренних войсках (ВВ). «В основном мобилизованные — бывшие сотрудники Росгвардии и ВВ. Среди них есть и офицеры», — сообщил URA.RU Пульников. По словам главы города, процедура мобилизации по линии Росгвардии не отличается от призыва минобороны РФ. Призванные также получают статус военнослужащего, и те же льготы, что и другие мобилизованные. Призванные снежинцы были направлены в воинскую часть, расположенную в городе. Однако, по словам Пульникова, их могут передислоцировать. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 14 октября президент страны Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут закончены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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