Военкомат Миасса предупредил о рассылке фейковых повесток

Гражданин может обратиться в военкомат для уточнения данных о повестке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Миасса (Челябинская область) стали получать фейковые повестки о мобилизации. В военном комиссариате посоветовали быть внимательными, и в случае чего обращаться за помощью.

«В нашем городе появились повестки по мобилизации, которые никаким образом не относятся к военному комиссариату Миасса! Будьте внимательны!», — сообщили в официальной группе военкомата в «ВКонтакте».

Также в группе опубликовали образец фейковой повестки и оригинал. Жителей просят в случае замешательства по поводу повестки явиться для уточнения в военкомат, либо позвонить по телефону.

В период частичной мобилизации в стране появилось множество людей, которые пытаются нажиться на мобилизованных и членах их семей. Например, некоторые предлагают за деньги «отмазать» мужчину от призыва.

Отсрочку от призыва выдает только военкомат. Основания для отсрочки определяет минобороны РФ. Таким основанием может явиться наличие у призывника троих и более детей, проблемы со здоровьем.