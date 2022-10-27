27 октября 2022

Военкомат Миасса предупредил о рассылке фейковых повесток

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Гражданин может обратиться в военкомат для уточнения данных о повестке Фото:
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Мобилизация в России

Жители Миасса (Челябинская область) стали получать фейковые повестки о мобилизации. В военном комиссариате посоветовали быть внимательными, и в случае чего обращаться за помощью.

«В нашем городе появились повестки по мобилизации, которые никаким образом не относятся к военному комиссариату Миасса! Будьте внимательны!», — сообщили в официальной группе военкомата в «ВКонтакте».

Также в группе опубликовали образец фейковой повестки и оригинал. Жителей просят в случае замешательства по поводу повестки явиться для уточнения в военкомат, либо позвонить по телефону.

В период частичной мобилизации в стране появилось множество людей, которые пытаются нажиться на мобилизованных и членах их семей. Например, некоторые предлагают за деньги «отмазать» мужчину от призыва.

Отсрочку от призыва выдает только военкомат. Основания для отсрочки определяет минобороны РФ. Таким основанием может явиться наличие у призывника троих и более детей, проблемы со здоровьем.

оригинальная повестка (слева) и фейковая (справа)
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Жители Миасса (Челябинская область) стали получать фейковые повестки о мобилизации. В военном комиссариате посоветовали быть внимательными, и в случае чего обращаться за помощью. «В нашем городе появились повестки по мобилизации, которые никаким образом не относятся к военному комиссариату Миасса! Будьте внимательны!», — сообщили в официальной группе военкомата в «ВКонтакте». Также в группе опубликовали образец фейковой повестки и оригинал. Жителей просят в случае замешательства по поводу повестки явиться для уточнения в военкомат, либо позвонить по телефону. В период частичной мобилизации в стране появилось множество людей, которые пытаются нажиться на мобилизованных и членах их семей. Например, некоторые предлагают за деньги «отмазать» мужчину от призыва. Отсрочку от призыва выдает только военкомат. Основания для отсрочки определяет минобороны РФ. Таким основанием может явиться наличие у призывника троих и более детей, проблемы со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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