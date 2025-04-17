Лазер помог челябинцам сделать прочней двигатель внутреннего сгорания

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Челябинцы нашли способ сделать прочней двигатели автотранспорта
Челябинцы нашли способ сделать прочней двигатели автотранспорта Фото:

С помощью лазера ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) сделали более прочными клапаны двигателя внутреннего сгорания. Технология пригодится для использования в гоночных автомобилях и коммерческом транспорте.

«Разработчики представили технологию упрочнения клапанов двигателя внутреннего сгорания, которая способна значительно увеличить моторесурс и надежность двигателей», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.

В процессе работы клапаны ДВС соприкасаются с выхлопными газами. Элементы двигателя окисляются, на них воздействуют высокое давление и температура до 800-900 градусов. Инженеры бьются над сохранением ударной вязкости защитного покрытия, состоящего из высоколегированного сплава на основе кобальта, легированного хромом, вольфрамом и кремнием.

Предложенная методика заключается в использовании лазерной наплавки для создания защитного слоя на клапанах. Он предотвратит прогорание элементов и оптимизирует тепловой режим работы двигателя. Лазер позволил повысить точность нанесения слоя.

«Основная сложность состояла в том, что материалы стали и наплавки очень разнородные. У них разный химический состав, следовательно, различные теплофизические свойства», — заметил инженер кафедры «Информационно-измерительная техника» вуза Кирилл Пашкеев.

Исследователи стремились купировать напряжения, вызванные разными термическими расширениями. Технология нанесения защитного покрытия включила в себя сложный процесс подогрева, непосредственно наплавку и последующую термическую обработку.

Преимуществами новой технологии упрочнения стала возможность увеличить моторесурс и надежность двигателей. Инновация снизила затраты на техническое обслуживание и ремонт машин.

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С помощью лазера ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) сделали более прочными клапаны двигателя внутреннего сгорания. Технология пригодится для использования в гоночных автомобилях и коммерческом транспорте. «Разработчики представили технологию упрочнения клапанов двигателя внутреннего сгорания, которая способна значительно увеличить моторесурс и надежность двигателей», — заявили URA.RU в ЮУрГУ. В процессе работы клапаны ДВС соприкасаются с выхлопными газами. Элементы двигателя окисляются, на них воздействуют высокое давление и температура до 800-900 градусов. Инженеры бьются над сохранением ударной вязкости защитного покрытия, состоящего из высоколегированного сплава на основе кобальта, легированного хромом, вольфрамом и кремнием. Предложенная методика заключается в использовании лазерной наплавки для создания защитного слоя на клапанах. Он предотвратит прогорание элементов и оптимизирует тепловой режим работы двигателя. Лазер позволил повысить точность нанесения слоя. «Основная сложность состояла в том, что материалы стали и наплавки очень разнородные. У них разный химический состав, следовательно, различные теплофизические свойства», — заметил инженер кафедры «Информационно-измерительная техника» вуза Кирилл Пашкеев. Исследователи стремились купировать напряжения, вызванные разными термическими расширениями. Технология нанесения защитного покрытия включила в себя сложный процесс подогрева, непосредственно наплавку и последующую термическую обработку. Преимуществами новой технологии упрочнения стала возможность увеличить моторесурс и надежность двигателей. Инновация снизила затраты на техническое обслуживание и ремонт машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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