«Улицы-герои»: как простые челябинцы ковали Победу и остались в памяти городов навсегда. Фото, видео

Дважды Герой СССР, челябинец Семен Хохряков погиб в бою 17 апреля 1945 года

17 апреля 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Почтовый конверт с изображением Хохрякова выпустили к 100-летию со дня его рождения Фото: Издатцентр «Марка». Россвязь/wikipedia.org/Общественное достояние Легендарный танкист, дважды герой СССР Семен Хохряков погиб 17 апреля 1945 года — всего за три недели до Великой Победы. Его имя носит одна из улиц Челябинска, как и имена других героев — уроженцев города, рабочих Танкограда, добровольцев легендарной Уральской танковой дивизии, чьи подвиги навсегда вписаны в историю Великой Отечественной и Второй Мировой войн. О судьбах, которые стоят за табличками на домах — в материале URA.RU.

В память об этих героях названы улицы Семен Хохряков Герой Советского Союза родился 31 декабря в 1915 году в поселке Коельский (ныне село Коелга, Челябинская область). Погиб 17 апреля 1945 года. Был выдающимся танкистом Великой Отечественной войны. Ключевым моментом в военной карьере Хохрякова стало окончание военно-политического училища имени Фрунзе в 1941 году, после чего он был назначен заместителем командира танкового батальона. В январе 1944 году он уже стал командиром танкового батальона генерала Павла Рыбалко. Отряд Хохрякова освобождал Староконстантинов и Проскуров (Хмельницкая область, Украина — 1944 год), Ченстохову и Бунцлау (ныне Болеславец, Польша — 1945 год). Под Проскуровом, имея семь танков и роту автоматчиков, батальон разгромил превосходящие силы противника — 32 единицы техники и более 300 солдат, за что Хохряков получил звание Героя СССР. Кроме того, в январе 1945 году его команда спасла чудотворную икону Божьей Матери из горящего польского монастыря. За выдающиеся действия в Висло-Одерской операции Хохряков удостоен второй «Золотой Звезды». Его батальон освободил Ченстохову, уничтожив 1200 немецких солдат и множество техники, тем самым открыв дорогу советским войскам. Завершающим этапом его пути стали переправа через реку Одер и форсирование реки Нейсе (Германия) 16 апреля 1945 года. Семен Хохряков погиб в бою на следующий день, и был посмертно представлен к третьей «Золотой звезде». Также ему было присвоено звание Героя СССР. Николай Худяков Родился 25 октября 1925 года в селе Пуктыш Челябинской области (ныне входит в Курганскую область). Учился и жил в Челябинске. Худяков считается без вести пропавшим Фото: wikipedia.org / общественное достояние Несколько раз Худякову было отказано в отправке на фронт. Однако в 1943-м он удачно записался добровольцем в Уральский танковый добровольческий корпус. С марта 1944 года Николай Худяков сражался на фронте, став наводчиком противотанкового ружья. Участвовал в ключевых операциях, таких как Проскуровско-Черновицкая и Львовско-Сендомирская. Его подвиг прогремел в марте 1944 года в бою за железнодорожную станцию Фридриховка (ныне в Волочиске, Хмельницкой области Украины). Худяков, несмотря на ранения, не покинул поле боя и подбил три танка «Тигр». За это ему было присвоено звание Героя СССР, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После лечения в Москве и получения наград в боях в Польше Николай Худяков пропал без вести. По некоторым данным, его жизнь трагически оборвалась в феврале 1945 года. Воевали в одном танковом экипаже «Гвардия» Александр Марченко Родился 18 августа в 1913 году в Глухове Черниговской губернии. До войны работал на железной дороге, но с первых дней войны рвался на фронт. Эвакуировался и успел поработать в Магнитогорске (Челябинская область). В 1943 году Марченко направили в Уральский добровольческий танковый корпус. Так он попал в экипаж танка «Беспощадный» (позже переименованного в «Гвардию»), где служил стрелком-радистом. Во время боев на подступах ко Львову (Украинская ССР) вывел подбитый танк из-под огня врага, спас двух тяжелораненых танкистов, принял на себя командование экипажем после ранения командира танка Александра Дадонова. 23 июля 1944 года командир бригады Фомичев приказал водрузить красное знамя на ратуше. Выполнив задание, Марченко был смертельно ранен. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». После гибели Марченко экипаж «Гвардии» еще шесть суток вел бои. Экипаж танка «Гвардия» (слева направо): Александр Дадонов, Александр Марченко, Николай Мельниченко, командир Павел Чирков, Федор Сурков Фото: wikipedia.org / общественное достояние Константин Рождественский Родившийся в селе Мизоново Тобольской губернии в 1911 году Константин Рождественский до войны был сельским учителем в Челябинской области. В 1943 году он ушел на фронт санинструктором. В экипаже «Гвардии» он спасал раненых танкистов. Во время боев во Львове Рождественский попытался вынести тело Марченко с площади, чтобы не допустить захвата военных документов. В этой попытке он погиб. Его посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. Федор Сурков Сурков похоронен во Львове (Украина) на Лычаковском кладбище. Фото: wikipedia.org / общественное достояние Федор Сурков, уроженец деревни Зиновка Пензенской губернии, родился в 1913 году. В марте 1943 года он добровольцем вступил в танковый корпус и стал механиком-водителем. Принимал участие в сражении на Курской дуге, освобождении Украины. Имел особые успехи в боях за Львов в составе «Гвардии». Там в боях, после гибели командира и радиста, Сурков принял командование на себя, продолжал сражаться, но в итоге был ранен. За свой героизм был удостоен звания Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Скончался 10 октября 1971 года. Прозванный безумным десантом Иван Говорухин Родился 29 августа 1919 года в селе Катенино Челябинской области. Улица в честь него названа в челябинском селе Варна. В апреле 1943 года он стал морским пехотинцем, участвовал в освобождении Таганрога, Мариуполя и Осипенко, получив медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». В марте 1944 года добровольцем вошел в десантный отряд старлея Константина Ольшанского, целью которого было облегчение штурма Николаева (Украина). 26 марта, высадившись в порту, 55 морпехов вступили в неравный бой. Говорухин, будучи радистом, передавал сообщения о ходе сражения. Когда ситуация стала критической, он сказал: «Положение тяжелое. Дайте огонь на меня!». Отряд двое суток отбивал атаки, уничтожив около 700 врагов. К моменту освобождения Николаева 28 марта в живых осталось лишь 11 десантников. Иван Говорухин погиб в бою. За героизм ему посмертно присвоена Золотая Звезда Героя СССР и Орден Ленина. Освободитель Иван Гончаренко Родился в 1920 году в селе Сушилино (Украинская ССР). 9 мая 1945 года в числе первых ворвался в Прагу. Гончаренко прошел всю войну, начиная с июня 1941-го. Весной 1944-го он уже командовал танком №24 в «Челябинской танковой бригаде». Отличился в боях за УССР, Польшу, Германию и в уличных боях в Берлине. В ночь на 9 мая 1945 года, находясь в составе передового отряда, танк Гончаренко одним из первых вышел к реке Влтава (Чехия). При подходе к Манесову мосту экипаж вступил в бой с немецкими самоходными орудиями. В ходе боя танк челябинца был подбит. Командир танка погиб. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени. Днем 9 мая Прагу освободили от немецких войск. Гончаренко похоронили в день смерти перед концертным залом Рудольфинум в центре Праги Фото: wikipedia.org / общественное достояние Война за Сахалин Леонид Смирных Родился 1 апреля 1913 года в Челябинском уезде. С 1930 года в Красной Армии. Фото военной справки Смирных сохранились по сей день Фото: wikipedia.org / общественное достояние В августе 1945 года, командуя стрелковым батальоном в боях за Южный Сахалин, он совершил подвиг, за который посмертно был удостоен звания Героя СССР во Второй мировой войне. Благодаря тактическому мастерству Смирных, его батальон обошел укрепленный район Котон (ныне — село Победино), зайдя в тыл врагу. Четверо суток отряд в полном окружении вел бои, захватив пять вражеских огневых точек и обеспечив взятие укрепрайона. 16 августа капитан Смирных пал от пули снайпера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный танкист, дважды герой СССР Семен Хохряков погиб 17 апреля 1945 года — всего за три недели до Великой Победы. Его имя носит одна из улиц Челябинска, как и имена других героев — уроженцев города, рабочих Танкограда, добровольцев легендарной Уральской танковой дивизии, чьи подвиги навсегда вписаны в историю Великой Отечественной и Второй Мировой войн. О судьбах, которые стоят за табличками на домах — в материале URA.RU. Ключевым моментом в военной карьере Хохрякова стало окончание военно-политического училища имени Фрунзе в 1941 году, после чего он был назначен заместителем командира танкового батальона. В январе 1944 году он уже стал командиром танкового батальона генерала Павла Рыбалко. Отряд Хохрякова освобождал Староконстантинов и Проскуров (Хмельницкая область, Украина — 1944 год), Ченстохову и Бунцлау (ныне Болеславец, Польша — 1945 год). Под Проскуровом, имея семь танков и роту автоматчиков, батальон разгромил превосходящие силы противника — 32 единицы техники и более 300 солдат, за что Хохряков получил звание Героя СССР. Кроме того, в январе 1945 году его команда спасла чудотворную икону Божьей Матери из горящего польского монастыря. За выдающиеся действия в Висло-Одерской операции Хохряков удостоен второй «Золотой Звезды». Его батальон освободил Ченстохову, уничтожив 1200 немецких солдат и множество техники, тем самым открыв дорогу советским войскам. Завершающим этапом его пути стали переправа через реку Одер и форсирование реки Нейсе (Германия) 16 апреля 1945 года. Семен Хохряков погиб в бою на следующий день, и был посмертно представлен к третьей «Золотой звезде». Также ему было присвоено звание Героя СССР. Несколько раз Худякову было отказано в отправке на фронт. Однако в 1943-м он удачно записался добровольцем в Уральский танковый добровольческий корпус. С марта 1944 года Николай Худяков сражался на фронте, став наводчиком противотанкового ружья. Участвовал в ключевых операциях, таких как Проскуровско-Черновицкая и Львовско-Сендомирская. Его подвиг прогремел в марте 1944 года в бою за железнодорожную станцию Фридриховка (ныне в Волочиске, Хмельницкой области Украины). Худяков, несмотря на ранения, не покинул поле боя и подбил три танка «Тигр». За это ему было присвоено звание Героя СССР, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После лечения в Москве и получения наград в боях в Польше Николай Худяков пропал без вести. По некоторым данным, его жизнь трагически оборвалась в феврале 1945 года. В 1943 году Марченко направили в Уральский добровольческий танковый корпус. Так он попал в экипаж танка «Беспощадный» (позже переименованного в «Гвардию»), где служил стрелком-радистом. Во время боев на подступах ко Львову (Украинская ССР) вывел подбитый танк из-под огня врага, спас двух тяжелораненых танкистов, принял на себя командование экипажем после ранения командира танка Александра Дадонова. 23 июля 1944 года командир бригады Фомичев приказал водрузить красное знамя на ратуше. Выполнив задание, Марченко был смертельно ранен. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». После гибели Марченко экипаж «Гвардии» еще шесть суток вел бои. Родившийся в селе Мизоново Тобольской губернии в 1911 году Константин Рождественский до войны был сельским учителем в Челябинской области. В 1943 году он ушел на фронт санинструктором. В экипаже «Гвардии» он спасал раненых танкистов. Во время боев во Львове Рождественский попытался вынести тело Марченко с площади, чтобы не допустить захвата военных документов. В этой попытке он погиб. Его посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени. Федор Сурков, уроженец деревни Зиновка Пензенской губернии, родился в 1913 году. В марте 1943 года он добровольцем вступил в танковый корпус и стал механиком-водителем. Принимал участие в сражении на Курской дуге, освобождении Украины. Имел особые успехи в боях за Львов в составе «Гвардии». Там в боях, после гибели командира и радиста, Сурков принял командование на себя, продолжал сражаться, но в итоге был ранен. За свой героизм был удостоен звания Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Скончался 10 октября 1971 года. В апреле 1943 года он стал морским пехотинцем, участвовал в освобождении Таганрога, Мариуполя и Осипенко, получив медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». В марте 1944 года добровольцем вошел в десантный отряд старлея Константина Ольшанского, целью которого было облегчение штурма Николаева (Украина). 26 марта, высадившись в порту, 55 морпехов вступили в неравный бой. Говорухин, будучи радистом, передавал сообщения о ходе сражения. Когда ситуация стала критической, он сказал: «Положение тяжелое. Дайте огонь на меня!». Отряд двое суток отбивал атаки, уничтожив около 700 врагов. К моменту освобождения Николаева 28 марта в живых осталось лишь 11 десантников. Иван Говорухин погиб в бою. За героизм ему посмертно присвоена Золотая Звезда Героя СССР и Орден Ленина. Гончаренко прошел всю войну, начиная с июня 1941-го. Весной 1944-го он уже командовал танком №24 в «Челябинской танковой бригаде». Отличился в боях за УССР, Польшу, Германию и в уличных боях в Берлине. В ночь на 9 мая 1945 года, находясь в составе передового отряда, танк Гончаренко одним из первых вышел к реке Влтава (Чехия). При подходе к Манесову мосту экипаж вступил в бой с немецкими самоходными орудиями. В ходе боя танк челябинца был подбит. Командир танка погиб. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны I степени. Днем 9 мая Прагу освободили от немецких войск. В августе 1945 года, командуя стрелковым батальоном в боях за Южный Сахалин, он совершил подвиг, за который посмертно был удостоен звания Героя СССР во Второй мировой войне. Благодаря тактическому мастерству Смирных, его батальон обошел укрепленный район Котон (ныне — село Победино), зайдя в тыл врагу. Четверо суток отряд в полном окружении вел бои, захватив пять вражеских огневых точек и обеспечив взятие укрепрайона. 16 августа капитан Смирных пал от пули снайпера.