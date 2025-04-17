Новых фигурантов дела в челябинском миндоре этапируют в Москву

Новых фигурантов уголовного дела в Челябинском миндоре этапируют в Москву. Там им изберут меру пресечения. При этом обвинения, по данным URA.RU, им еще не предъявлены. Так что пока непонятно, кого из задержанных ждет этап в столицу.
«Меру пресечения новым фигурантам дела точно будут избирать в столице 18 апреля. Пока все идет по сценарию, схожим с задержанием Нечаева, Микулика, Зарипова и Зырянова. Не исключено, что и расследование передадут следственному департаменту МВД РФ», — рассказал источник.
Накануне по делу было задержано четыре человека: первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева и экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. При этом после допроса бизнесмена отпустили, переведя в статус свидетеля. Правовой статус задержанных чиновников до конца пока не определен.
Оперативные мероприятия в челябинском миндоре проводили сотрудники ФСБ. Это уже третий их визит в министерство за последнее время. Сначала под следствие по делу о превышении полномочий попал первый заместитель министра Станислав Харченко, после силовики пришли за его начальником Алексеем Нечаевым.
Министра обвиняют в растрате госбюджета. Вместе с ним по делу проходит его предшественник Дмитрий Микулик и бывшие директора АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. В обвинении речь идет о периоде, когда губернатором области был Борис Дубровский. Следствие считает, что чиновники и бизнесмены входили в картельный сговор при строительстве челябинских дорог.
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