Службы Челябинска приведены в повышенный режим готовности из-за урагана

Все службы Челябинска переведены на особый режим работы для оперативного реагирования на инциденты, связанные со шквалистым ветром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«По распоряжению главы города Алексея Лошкина все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Это поможет быстрее реагировать на аварийные ситуации, вызванные непогодой», — заявляет пресс-служба.
Отмечается, что сотрудники МКУ «ЭВИС» в срочном порядке ликвидировали последствия урагана на улице Красной, убрав поваленное дерево и повреждённые дорожные знаки. Восстановление знаков запланировано на ближайший день.
В Челябинске от сильного ветра 16 апреля также рухнула стена летника в ресторане Family Grill. Осколком повредило автомобиль. В ЖК «Олимп» ветром выбило стекла в окнах. Сильный ветер был кратковременным, пока ситуация стабилизировалась.
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