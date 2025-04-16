16 апреля 2025

Службы Челябинска приведены в повышенный режим готовности из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер доставляет жителям и коммунальщикам неприятности
Сильный ветер доставляет жителям и коммунальщикам неприятности Фото:

Все службы Челябинска переведены на особый режим работы для оперативного реагирования на инциденты, связанные со шквалистым ветром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«По распоряжению главы города Алексея Лошкина все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Это поможет быстрее реагировать на аварийные ситуации, вызванные непогодой», — заявляет пресс-служба. 

Отмечается, что сотрудники МКУ «ЭВИС» в срочном порядке ликвидировали последствия урагана на улице Красной, убрав поваленное дерево и повреждённые дорожные знаки. Восстановление знаков запланировано на ближайший день.

В Челябинске от сильного ветра 16 апреля также рухнула стена летника в ресторане Family Grill. Осколком повредило автомобиль. В ЖК «Олимп» ветром выбило стекла в окнах. Сильный ветер был кратковременным, пока ситуация стабилизировалась.

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Все службы Челябинска переведены на особый режим работы для оперативного реагирования на инциденты, связанные со шквалистым ветром. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «По распоряжению главы города Алексея Лошкина все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Это поможет быстрее реагировать на аварийные ситуации, вызванные непогодой», — заявляет пресс-служба.  Отмечается, что сотрудники МКУ «ЭВИС» в срочном порядке ликвидировали последствия урагана на улице Красной, убрав поваленное дерево и повреждённые дорожные знаки. Восстановление знаков запланировано на ближайший день. В Челябинске от сильного ветра 16 апреля также рухнула стена летника в ресторане Family Grill. Осколком повредило автомобиль. В ЖК «Олимп» ветром выбило стекла в окнах. Сильный ветер был кратковременным, пока ситуация стабилизировалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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