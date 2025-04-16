В Челябинской области уничтожили четверть тонны сомнительной колбасы

В Копейске (Челябинская область) уничтожили 250 килограммов колбасы сомнительного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукцию обнаружили во время рейда на дороге.
«Перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы. Продукцию 16 апреля уничтожили на территории компании „Альтернатива“ в Копейске», — отметили URA.RU в надзорном ведомстве.
Рейд провели Россельхознадзор и сотрудники Госавтоинспекции. Проверяли транспорт на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк. Из остановленной 41 машины в одной из них везли колбасу без ветеринарных документов.
На нарушителя составили акт. Решается вопрос о выдаче перевозчику предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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