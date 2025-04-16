16 апреля 2025

В Челябинской области уничтожили четверть тонны сомнительной колбасы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колбасу пришлось уничтожить, поскольку на нее не оказалось ветеринарных документов
Колбасу пришлось уничтожить, поскольку на нее не оказалось ветеринарных документов Фото:

В Копейске (Челябинская область) уничтожили 250 килограммов колбасы сомнительного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукцию обнаружили во время рейда на дороге.

«Перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы. Продукцию 16 апреля уничтожили на территории компании „Альтернатива“ в Копейске», — отметили URA.RU в надзорном ведомстве.

Рейд провели Россельхознадзор и сотрудники Госавтоинспекции. Проверяли транспорт на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк. Из остановленной 41 машины в одной из них везли колбасу без ветеринарных документов.

На нарушителя составили акт. Решается вопрос о выдаче перевозчику предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) уничтожили 250 килограммов колбасы сомнительного происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукцию обнаружили во время рейда на дороге. «Перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы. Продукцию 16 апреля уничтожили на территории компании „Альтернатива“ в Копейске», — отметили URA.RU в надзорном ведомстве. Рейд провели Россельхознадзор и сотрудники Госавтоинспекции. Проверяли транспорт на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк. Из остановленной 41 машины в одной из них везли колбасу без ветеринарных документов. На нарушителя составили акт. Решается вопрос о выдаче перевозчику предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...