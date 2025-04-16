Сотрудника челябинского аэропорта наградили за найденную посылку с бомбами

Начальник отдела досмотра аэропорта «Баландино» в Челябинске Александр Абрамов обнаружил в посылке взрывные устройства и эвакуировал сотрудников грузового терминала. Как сообщили в пресс-службе холдинга «Новапорт», обошлось без пострадавших.
«Александр Абрамов получил благодарность от генерального директора „Новапорт Холдинг“ за обнаружение взрывного устройства. Взрывоопасные предметы обезвредили спецслужбы. Никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале компании.
Абрамов нашел устройства на боевом взводе в почтовой посылке и сообщил о них в спецслужбу. Тогда ФСБ удалось предотвратить целую серию покушений на участников СВО из разных регионов России. Отправителя оперативно нашли. Выяснилось, что он замаскировал взрывчатку под парфюмерные наборы по заданию спецслужб Украины. Презенты для правдоподобности были украшены Георгиевскими лентами.
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