16 апреля 2025

Дело родственника знаменитого хоккеиста Макарова гуляет по судам Челябинска

В деле племянника челябинского хоккеиста Макарова сменили суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Павла Макарова направили из Центрального суда в Ленинский
Дело Павла Макарова направили из Центрального суда в Ленинский Фото:

Дело о взятке в виде клюшек в отношении племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова, Павла, направили из Центрального райсуда Челябинска в Ленинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Судить Макарова будут по месту совершения преступления. Дело направлено по подсудности в Ленинский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда.

По данным URA.RU, взятку в виде спортинвентаря Макаров получил на улице Львовской. Она находится в частном секторе Ленинского района Челябинска. Поэтому дело и перенаправили из одного суда в другой.

Макаров был задержан сотрудниками ФСБ и СКР по региону 11 февраля. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, взятку он получил не в виде денег, а в виде хоккейных клюшек, сумма которых составила 200 тысяч рублей. Предварительно, полученный товар он реализовал, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Клюшки Макарову передал представитель одного из воспитанников. За это мужчина, занимая пост директора хоккейной школы, носящей имя его знаменитого родственника, подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дело о взятке в виде клюшек в отношении племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова, Павла, направили из Центрального райсуда Челябинска в Ленинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Судить Макарова будут по месту совершения преступления. Дело направлено по подсудности в Ленинский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда. По данным URA.RU, взятку в виде спортинвентаря Макаров получил на улице Львовской. Она находится в частном секторе Ленинского района Челябинска. Поэтому дело и перенаправили из одного суда в другой. Макаров был задержан сотрудниками ФСБ и СКР по региону 11 февраля. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, взятку он получил не в виде денег, а в виде хоккейных клюшек, сумма которых составила 200 тысяч рублей. Предварительно, полученный товар он реализовал, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Клюшки Макарову передал представитель одного из воспитанников. За это мужчина, занимая пост директора хоккейной школы, носящей имя его знаменитого родственника, подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...