Дело родственника знаменитого хоккеиста Макарова гуляет по судам Челябинска

Дело о взятке в виде клюшек в отношении племянника знаменитого хоккеиста Сергея Макарова, Павла, направили из Центрального райсуда Челябинска в Ленинский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Судить Макарова будут по месту совершения преступления. Дело направлено по подсудности в Ленинский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда.
По данным URA.RU, взятку в виде спортинвентаря Макаров получил на улице Львовской. Она находится в частном секторе Ленинского района Челябинска. Поэтому дело и перенаправили из одного суда в другой.
Макаров был задержан сотрудниками ФСБ и СКР по региону 11 февраля. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, взятку он получил не в виде денег, а в виде хоккейных клюшек, сумма которых составила 200 тысяч рублей. Предварительно, полученный товар он реализовал, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.
Клюшки Макарову передал представитель одного из воспитанников. За это мужчина, занимая пост директора хоккейной школы, носящей имя его знаменитого родственника, подготовил и выдал документацию о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.
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