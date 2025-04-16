Экс-владелица национализированного «Арианта» проиграла суд своей фирме

Бывшая собственница холдинга «Ариант» Елена Кретова, дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова, проиграла процесс в арбитражном суде региона своей фирме «Консультанты Урала» и агрофирме «Южной». Это следует из данных судебного процесса.
«Решения и постановления. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте арбитражного суда региона. Другие подробности отсутствуют. Третьими лицами в процессе выступали супруг Кретовой Александр и «Группа компаний Ариант», которую контролирует семья Кретовых.
Инициатор спора добивалась признания недействительности сделки. Сторонами выступали ответчики. Договор займа был заключен в ноябре 2021 года. В момент подачи иска арбитраж требовал объяснить, зачем необходимо было докапитализировать «Консультантов Урала», если фирма, по словам истца, доходы от своей деятельности не извлекала. Также требовались уточнения, знала ли Кретова о сделке, кто возглавлял ее компанию, и проводилось ли исполнение по сделке. Отдельный вопрос, поставленный судом, связан с тем, было ли одобрение сделки со стороны общего собрания участников общества.
Иск к агрофирме «Южной» стал вторым, где фигурируют «Консультанты Урала». Участником другого судебного процесса также является «ЦПИ-Ариант». По другим делам сумма претензий к Кретовой — 735,8 млн рублей.
Судебные разбирательства являются следствием национализации агрохолдинга «Ариант» весной 2024 года. Бизнес тогда стал государственным после выявленных нарушений при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года активы предприятия находились в руках семей Аристовых и Антиповых, но затем состоялся бизнес-развод. Холдинг «Ариант» стал самостоятельным, однако Генпрокуратура посчитала, что создавался он на средства, которые незаконно полученные от работы ЧЭМК.
Ранее URA.RU пыталось взять комментарий у сторон процесса. Однако ответы не поступили. Письмо к «Консультантам Урала» доставлено не было.
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