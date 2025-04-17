Проблемы со справками о несудимости возникли у участников праймериз в Челябинске

Многие потенциальные участники праймериз ЕР в Челябинской области затянули с получением обязательных для этого справок о несудимости. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.
«Вся информация о нужном пакете документов была известна заранее. Но многие претенденты почему-то упустили из виду, что для оформления тех же справок о несудимости требуется время — даже с использованием Госуслуг. Сейчас решение вопроса попытаются ускорить, обратившись в областной полицейский главк», — рассказал инсайдер. В реготделении партии воздержались от комментариев.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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