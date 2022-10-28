В Тюменской области ожидается резкое похолодание

В Тюменской области ожидается похолодание ночью до -12 градусов и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура ночью -2, -7, местами до -12, днем -1, +4», — говорится в оперативной сводке.
На сайте тюменского Гидрометцентра указано, что в регионе с 20:00 29 октября до 9:00 ожидается гололедно-изморозевое отложение. Кроме того, прогнозируется туман до 9:00 30 октября.
Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
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