28 октября 2022
27 октября 2022

В Тюменской области ожидается резкое похолодание

МЧС: в Тюменской области температура воздуха опустится до -12 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе похолодает до -12 градусов Фото:

В Тюменской области ожидается похолодание ночью до -12 градусов и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура ночью -2, -7, местами до -12, днем -1, +4», — говорится в оперативной сводке.

На сайте тюменского Гидрометцентра указано, что в регионе с 20:00 29 октября до 9:00 ожидается гололедно-изморозевое отложение. Кроме того, прогнозируется туман до 9:00 30 октября.

Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

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В Тюменской области ожидается похолодание ночью до -12 градусов и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области. «Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура ночью -2, -7, местами до -12, днем -1, +4», — говорится в оперативной сводке. На сайте тюменского Гидрометцентра указано, что в регионе с 20:00 29 октября до 9:00 ожидается гололедно-изморозевое отложение. Кроме того, прогнозируется туман до 9:00 30 октября. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе Тюменской области выпал снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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