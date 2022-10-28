Тюменские футболисты одержали третью «сухую» победу подряд

Футбольный клуб «Тюмень» обыграл ФК «Динамо-Барнаул» со счетом 1:0. Тюменцы выиграли третий матч подряд и не пропустили ни одного гола. Об этом сообщает издание «Тюменская арена».
«Первенство России по футболу. Вторая лига. Группа 4. 15-й тур. ФК „Тюмень“ — ФК „Динамо-Барнаул“ — 1:0 (0:0)», — говорится в сообщении. Тюменцы выиграли третий матч подряд, не пропустив ни одного мяча в свои ворота. В составе футбольного клуба «Тюмень» отличился Никита Касаткин, забив гол на 46 минуте матча.
Ранее URA.RU сообщало, что ФК «Тюмень» проиграл футбольному клубу «Торпедо» из Миасса (Челябинская область). Для тюменцев это было первым поражением в сезоне. Серия без поражений длилась 23 матча.
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