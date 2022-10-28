Жители Академического района Екатеринбурга жалуются, что разрушается подъезд дома на улице Академика Парина, 4. Об этом рассказала жительница дома Дарья.
«Официально дом будет сдан в марте 2023 года. Но подъезд уже весь разрушается из-за того, что он был неправильно построен. Куски штукатурки падали на крыльцо. Сам подъезд местами даже покосился», — рассказала Дарья агентству «КП-Екатеринбург».
По словам жительницы дома, сейчас рабочие обшивают подъезд гипсокартоном, чтобы устранить проблему. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен.
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Жители Академического района Екатеринбурга жалуются, что разрушается подъезд дома на улице Академика Парина, 4. Об этом рассказала жительница дома Дарья. «Официально дом будет сдан в марте 2023 года. Но подъезд уже весь разрушается из-за того, что он был неправильно построен. Куски штукатурки падали на крыльцо. Сам подъезд местами даже покосился», — рассказала Дарья агентству «КП-Екатеринбург». По словам жительницы дома, сейчас рабочие обшивают подъезд гипсокартоном, чтобы устранить проблему. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.