28 октября 2022

В Екатеринбурге разрушается подъезд недостроенного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом будет сдан в 2023 года, однако жильцы уже жалуются на проблемы с подъездом Фото:

Жители Академического района Екатеринбурга жалуются, что разрушается подъезд дома на улице Академика Парина, 4. Об этом рассказала жительница дома Дарья.

«Официально дом будет сдан в марте 2023 года. Но подъезд уже весь разрушается из-за того, что он был неправильно построен. Куски штукатурки падали на крыльцо. Сам подъезд местами даже покосился», — рассказала Дарья агентству «КП-Екатеринбург».

По словам жительницы дома, сейчас рабочие обшивают подъезд гипсокартоном, чтобы устранить проблему. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.

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Жители Академического района Екатеринбурга жалуются, что разрушается подъезд дома на улице Академика Парина, 4. Об этом рассказала жительница дома Дарья. «Официально дом будет сдан в марте 2023 года. Но подъезд уже весь разрушается из-за того, что он был неправильно построен. Куски штукатурки падали на крыльцо. Сам подъезд местами даже покосился», — рассказала Дарья агентству «КП-Екатеринбург». По словам жительницы дома, сейчас рабочие обшивают подъезд гипсокартоном, чтобы устранить проблему. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Академический». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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