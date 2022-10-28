Пропавшая девочка из Чебаркуля заявила, что сбежала от матери из-за издевательств

29 октября 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Пропавшая девочка вышла на связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка-подросток из Чебаркуля (Челябинская область), которая пропала 14 октября, вышла на связь и заявила, что сбежала из дома из-за издевательств со стороны матери. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. «Многие говорили, что я пью, нюхаю, сбежала к мужику, но это не так. Я сбежала от матери, потому что устала терпеть издевательства, унижения, оскорбления, мат каждый день. Мне нужна помощь», — рассказала девочка в видеообращении, которое разместила в соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области сообщила URA.RU, что общалась с девочкой и ее матерью. «Ситуация на сегодня крайне непонятная. С девочкой мы находится на связи, она находится в безопасности. Будем помогать ребенку», — сообщила Майорова. По словам детского омбудсмена, в семье несколько детей, поэтому в ситуации нужно разбираться подробно. Девочка сообщила Майоровой, что ей стало морально лучше, когда она ушла из дома. В ситуации также разбирается Следственный комитет.

Девочка-подросток из Чебаркуля (Челябинская область), которая пропала 14 октября, вышла на связь и заявила, что сбежала из дома из-за издевательств со стороны матери. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. «Многие говорили, что я пью, нюхаю, сбежала к мужику, но это не так. Я сбежала от матери, потому что устала терпеть издевательства, унижения, оскорбления, мат каждый день. Мне нужна помощь», — рассказала девочка в видеообращении, которое разместила в соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области сообщила URA.RU, что общалась с девочкой и ее матерью. «Ситуация на сегодня крайне непонятная. С девочкой мы находится на связи, она находится в безопасности. Будем помогать ребенку», — сообщила Майорова. По словам детского омбудсмена, в семье несколько детей, поэтому в ситуации нужно разбираться подробно. Девочка сообщила Майоровой, что ей стало морально лучше, когда она ушла из дома. В ситуации также разбирается Следственный комитет.