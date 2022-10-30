В Тюменской области вырастет число нищих

31 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области по итогам года станет больше тех, чьи доходы ниже границы бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области по итогам 2022 года вырастет число жителей, чьи доходы находятся ниже границы бедности. Об этом сообщается в проекте прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы, опубликованном на сайте правительства области. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения по предварительным данным в 2021 году составила 13,4%. Оценка 2022 года — 13,9%», — говорится в документе на сайте правительства региона. В нем также сказано, что по итогам года тюменцам будет хватать их зарплат на меньшее количество товаров и услуг, нежели в 2021 году. Показатель реальной заработной платы, выражающий ее покупательную способность, ожидается на уровне 96,9%. При этом в прогнозе говорится о том, что в 2023 году число нищих жителей региона пойдет на спад, уменьшившись до 13,7% к концу года. А по итогам 2025-го власти рассчитывают снизить число тех, чьи доходы ниже границы бедности, до 12,8%.

В Тюменской области по итогам 2022 года вырастет число жителей, чьи доходы находятся ниже границы бедности. Об этом сообщается в проекте прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы, опубликованном на сайте правительства области. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения по предварительным данным в 2021 году составила 13,4%. Оценка 2022 года — 13,9%», — говорится в документе на сайте правительства региона. В нем также сказано, что по итогам года тюменцам будет хватать их зарплат на меньшее количество товаров и услуг, нежели в 2021 году. Показатель реальной заработной платы, выражающий ее покупательную способность, ожидается на уровне 96,9%. При этом в прогнозе говорится о том, что в 2023 году число нищих жителей региона пойдет на спад, уменьшившись до 13,7% к концу года. А по итогам 2025-го власти рассчитывают снизить число тех, чьи доходы ниже границы бедности, до 12,8%.