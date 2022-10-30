30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Тюменской области вырастет число нищих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нищенка. Челябинск, милостыня, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
В Тюменской области по итогам года станет больше тех, чьи доходы ниже границы бедности Фото:

В Тюменской области по итогам 2022 года вырастет число жителей, чьи доходы находятся ниже границы бедности. Об этом сообщается в проекте прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы, опубликованном на сайте правительства области.

«Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения по предварительным данным в 2021 году составила 13,4%. Оценка 2022 года — 13,9%», — говорится в документе на сайте правительства региона.

В нем также сказано, что по итогам года тюменцам будет хватать их зарплат на меньшее количество товаров и услуг, нежели в 2021 году. Показатель реальной заработной платы, выражающий ее покупательную способность, ожидается на уровне 96,9%.

При этом в прогнозе говорится о том, что в 2023 году число нищих жителей региона пойдет на спад, уменьшившись до 13,7% к концу года. А по итогам 2025-го власти рассчитывают снизить число тех, чьи доходы ниже границы бедности, до 12,8%.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюменской области по итогам 2022 года вырастет число жителей, чьи доходы находятся ниже границы бедности. Об этом сообщается в проекте прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы, опубликованном на сайте правительства области. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения по предварительным данным в 2021 году составила 13,4%. Оценка 2022 года — 13,9%», — говорится в документе на сайте правительства региона. В нем также сказано, что по итогам года тюменцам будет хватать их зарплат на меньшее количество товаров и услуг, нежели в 2021 году. Показатель реальной заработной платы, выражающий ее покупательную способность, ожидается на уровне 96,9%. При этом в прогнозе говорится о том, что в 2023 году число нищих жителей региона пойдет на спад, уменьшившись до 13,7% к концу года. А по итогам 2025-го власти рассчитывают снизить число тех, чьи доходы ниже границы бедности, до 12,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...