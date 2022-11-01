В Челябинской области собирают часы и термосы мобилизованным землякам

Объявление о сборе часов появилось в местных пабликах в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Копейске Челябинской области объявлен сбор часов и термосов для мобилизованных земляков. Объявление об этом появилось в местных соцсетях.

«Срочно нужны часы и термосы! Друзья, у нас в нескольких заявках большое количество часов, более 50 штук. Часы могут быть как противоударные, так и простые, кроме женских, конечно. Если в часах необходимо заменить батарейку, приложите записочку, заменим!» — говорится в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Как объясняется в публикации, часы военным нужны прежде всего для того, чтобы контролировать время наложения кровоостанавливающего жгута, что крайне важно. Также в этой группе собирают термосы для военных, их нужно минимум 40 штук, самый оптимальный объем от 0,7 до 1,2 литров, но подойдет и 0,5 литров. Сбор проходит в ближайшие дни, так как рано утром пятницу это все это нужно уже отгрузить.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что план частичной мобилизации для участия в спецоперации России выполнен. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.