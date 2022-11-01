В Пермском крае 630 семей мобилизованных попросили кредитные каникулы

Почти 2 тыс. пермяков нуждаются в помощи при оформлении соцподдержки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае более 600 семей мобилизованных обратились к властям с просьбой предоставить кредитные каникулы. Всего в регионе в краевые соцслужбы обратилось более 3,5 тыс. пермяков, сообщает сайт правительства края.

«У 630 обратившихся есть потребность в предоставлении кредитных каникул, более 1900 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки», — говорится на сайте. Еще 700 семей попросили помочь с такими бытовыми проблемами, как починка электропроводки, обеспечение лекарствами, дровами и т. д.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что помощь должна оказываться всем семьям мобилизованных пермяков максимально оперативно. Сейчас органы ведут консультации по юридическим и другим вопросам, оказывают психологическую поддержку. Часто соцслужбы прибегают к взаимодействию с местными органами власти и неравнодушными жителями.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе будет создан единый центр поддержки мобилизованных и их семей. Он должен стать единым пунктом сбора помощи мобилизованным и консультационным пунктом.