02 ноября 2022

Журналист Красовский, призвавший «топить украинских детей», объяснил свое появление в эфире RT

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС
Антон Красовский прокомментировал свое появление в эфире RT Фото:

Это была давно снятая программа. Так журналист Антон Красовский объяснил свое появление в эфире RT.

«Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — сказал Красовский, его слова передает РБК.

Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским после его заявления о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время эфира своей программы. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Позже Красовский извинился за свои резкие высказывания.

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Это была давно снятая программа. Так журналист Антон Красовский объяснил свое появление в эфире RT. «Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — сказал Красовский, его слова передает РБК. Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским после его заявления о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время эфира своей программы. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Позже Красовский извинился за свои резкие высказывания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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