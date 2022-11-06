06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Мобилизованные показали тренировки на полигоне в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Подготовка военнослужащего — основа его выживания Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные со всей страны показали свои тренировки в всероссийском центре подготовки, развернутом на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область). Как передал корреспондент URA.RU с места событий, людей в полевом лагере реально учат выживать в условиях боя.

«Их [мобилизованных] учат. Реально учат. Всем военным наукам. Они не только стреляют из автоматов, они и учатся обезвреживать мины, работать с новым видом вооружения», — рассказал корреспондент URA.RU.

Также, по его словам, мобилизованных обучают работать в группах. Численность группы может быть разной. В достаточно сжатые сроки солдаты стали доверять друг другу, и теперь каждый помогает товарищу.

Лагерь в Чебаркуле собирали усилиями всей области. Строительство завершили за 12 дней. Сейчас в нем проходят боевое слаживание последние группы мобилизованных.

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Мобилизованные со всей страны показали свои тренировки в всероссийском центре подготовки, развернутом на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область). Как передал корреспондент URA.RU с места событий, людей в полевом лагере реально учат выживать в условиях боя. «Их [мобилизованных] учат. Реально учат. Всем военным наукам. Они не только стреляют из автоматов, они и учатся обезвреживать мины, работать с новым видом вооружения», — рассказал корреспондент URA.RU. Также, по его словам, мобилизованных обучают работать в группах. Численность группы может быть разной. В достаточно сжатые сроки солдаты стали доверять друг другу, и теперь каждый помогает товарищу. Лагерь в Чебаркуле собирали усилиями всей области. Строительство завершили за 12 дней. Сейчас в нем проходят боевое слаживание последние группы мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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