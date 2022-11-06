Подготовка военнослужащего — основа его выживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные со всей страны показали свои тренировки в всероссийском центре подготовки, развернутом на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область). Как передал корреспондент URA.RU с места событий, людей в полевом лагере реально учат выживать в условиях боя.

«Их [мобилизованных] учат. Реально учат. Всем военным наукам. Они не только стреляют из автоматов, они и учатся обезвреживать мины, работать с новым видом вооружения», — рассказал корреспондент URA.RU.

Также, по его словам, мобилизованных обучают работать в группах. Численность группы может быть разной. В достаточно сжатые сроки солдаты стали доверять друг другу, и теперь каждый помогает товарищу.

Лагерь в Чебаркуле собирали усилиями всей области. Строительство завершили за 12 дней. Сейчас в нем проходят боевое слаживание последние группы мобилизованных.