04 ноября 2022
03 ноября 2022

Челябинцы получили награды от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, железная дорога
Награды получили мастер РЖД и главврач Фото:

Опубликован указ президента Владимира Путина о награждении государственными наградами Российской Федерации. Как следует из перечня награжденных, госнаграды получили и двое челябинцев

«Орденом Пирогова наградить Вылегжанину Елену Александровну, главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии №15 Федерального медико-биологического агенства», Челябинская область, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, — сказано в документе.

Мастер Южно-Уральской железной дороги Иван Иванович Михайленко награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он отмечен за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

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Опубликован указ президента Владимира Путина о награждении государственными наградами Российской Федерации. Как следует из перечня награжденных, госнаграды получили и двое челябинцев «Орденом Пирогова наградить Вылегжанину Елену Александровну, главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии №15 Федерального медико-биологического агенства», Челябинская область, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, — сказано в документе. Мастер Южно-Уральской железной дороги Иван Иванович Михайленко награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он отмечен за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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