Челябинцы получили награды от Путина

Награды получили мастер РЖД и главврач Фото: Илья Московец © URA.RU

Опубликован указ президента Владимира Путина о награждении государственными наградами Российской Федерации. Как следует из перечня награжденных, госнаграды получили и двое челябинцев

«Орденом Пирогова наградить Вылегжанину Елену Александровну, главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии №15 Федерального медико-биологического агенства», Челябинская область, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, — сказано в документе.

Мастер Южно-Уральской железной дороги Иван Иванович Михайленко награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Он отмечен за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.