05 ноября 2022
04 ноября 2022

Семья в Челябинской области торговала контрафактным алкоголем и сигаретами

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Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголь
Поддельное спиртное супруги хранили в гараже Фото:

Двоих жителей села Октябрьское (Челябинская область) будут судить за торговлю контрафактными алкоголем и сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлены мужчина 1973 года рождения и женщина 1984 года рождения, подозреваемые в хранении и реализации немаркированной продукции. В продуктовом магазине и гараже в селе Октябрьское изъята нелегальная продукция известных брендов — 7706 пачек сигарет, 3120 бутылок алкогольной продукции и 320 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 1,6 млн рублей», — рассказали в полиции.

Дома у супругов изъято 1585 пачек контрафактных сигарет на общую сумму более 177 тысяч рублей. Дело о торговле контрафактом направлено в суд.

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Двоих жителей села Октябрьское (Челябинская область) будут судить за торговлю контрафактными алкоголем и сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Установлены мужчина 1973 года рождения и женщина 1984 года рождения, подозреваемые в хранении и реализации немаркированной продукции. В продуктовом магазине и гараже в селе Октябрьское изъята нелегальная продукция известных брендов — 7706 пачек сигарет, 3120 бутылок алкогольной продукции и 320 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 1,6 млн рублей», — рассказали в полиции. Дома у супругов изъято 1585 пачек контрафактных сигарет на общую сумму более 177 тысяч рублей. Дело о торговле контрафактом направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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