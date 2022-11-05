Семья в Челябинской области торговала контрафактным алкоголем и сигаретами

Поддельное спиртное супруги хранили в гараже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двоих жителей села Октябрьское (Челябинская область) будут судить за торговлю контрафактными алкоголем и сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлены мужчина 1973 года рождения и женщина 1984 года рождения, подозреваемые в хранении и реализации немаркированной продукции. В продуктовом магазине и гараже в селе Октябрьское изъята нелегальная продукция известных брендов — 7706 пачек сигарет, 3120 бутылок алкогольной продукции и 320 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 1,6 млн рублей», — рассказали в полиции.

Дома у супругов изъято 1585 пачек контрафактных сигарет на общую сумму более 177 тысяч рублей. Дело о торговле контрафактом направлено в суд.