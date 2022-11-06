06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Пермские власти планируют провести чемпионат России по кикбоксингу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, девушки, бой, спорт, кикбоксинг
Уровень организации пермских соревнований высоко оценили в Москве Фото:

Чемпионат России по кикбоксингу 2023 года планируют провести в Перми местные власти. Краевой министерство спорта уже подало соответствующую заявку, сообщают в правительстве.

«Мы уже направили во всероссийскую федерацию заявку на проведение Чемпионата России по кикбоксингу в следующем году в Перми. Предположительно, уже в январе 2023 года будет озвучено окончательное решение», — цитирует сайт кабмина министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяну Чеснокову.

В ведомстве отмечают, что Пермь — основной кандидат на проведение соревнований. В минувшие выходные в городе состоялись чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу, уровень проведения которых высоко оценили в федерации.

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Чемпионат России по кикбоксингу 2023 года планируют провести в Перми местные власти. Краевой министерство спорта уже подало соответствующую заявку, сообщают в правительстве. «Мы уже направили во всероссийскую федерацию заявку на проведение Чемпионата России по кикбоксингу в следующем году в Перми. Предположительно, уже в январе 2023 года будет озвучено окончательное решение», — цитирует сайт кабмина министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяну Чеснокову. В ведомстве отмечают, что Пермь — основной кандидат на проведение соревнований. В минувшие выходные в городе состоялись чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу, уровень проведения которых высоко оценили в федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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