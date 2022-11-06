Пермские власти планируют провести чемпионат России по кикбоксингу

07 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Уровень организации пермских соревнований высоко оценили в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU Чемпионат России по кикбоксингу 2023 года планируют провести в Перми местные власти. Краевой министерство спорта уже подало соответствующую заявку, сообщают в правительстве. «Мы уже направили во всероссийскую федерацию заявку на проведение Чемпионата России по кикбоксингу в следующем году в Перми. Предположительно, уже в январе 2023 года будет озвучено окончательное решение», — цитирует сайт кабмина министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяну Чеснокову. В ведомстве отмечают, что Пермь — основной кандидат на проведение соревнований. В минувшие выходные в городе состоялись чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу, уровень проведения которых высоко оценили в федерации.

Чемпионат России по кикбоксингу 2023 года планируют провести в Перми местные власти. Краевой министерство спорта уже подало соответствующую заявку, сообщают в правительстве. «Мы уже направили во всероссийскую федерацию заявку на проведение Чемпионата России по кикбоксингу в следующем году в Перми. Предположительно, уже в январе 2023 года будет озвучено окончательное решение», — цитирует сайт кабмина министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяну Чеснокову. В ведомстве отмечают, что Пермь — основной кандидат на проведение соревнований. В минувшие выходные в городе состоялись чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу, уровень проведения которых высоко оценили в федерации.