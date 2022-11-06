Пермские власти планируют провести чемпионат России по кикбоксингу

Чемпионат России по кикбоксингу 2023 года планируют провести в Перми местные власти. Краевой министерство спорта уже подало соответствующую заявку, сообщают в правительстве.
«Мы уже направили во всероссийскую федерацию заявку на проведение Чемпионата России по кикбоксингу в следующем году в Перми. Предположительно, уже в январе 2023 года будет озвучено окончательное решение», — цитирует сайт кабмина министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяну Чеснокову.
В ведомстве отмечают, что Пермь — основной кандидат на проведение соревнований. В минувшие выходные в городе состоялись чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу, уровень проведения которых высоко оценили в федерации.
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