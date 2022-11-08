Адвокату пермяка, напавшего на университет, выплатят зарплату из бюджета

Адвокату выплатят более 50 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Адвокату Виктору Панькову, защищающему интересы Тимура Бекмансурова, который напал на пермский госуниверситет, выплатят более 50 тысяч рублей из федерального бюджета. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников в зале суда.

«Суд постановил выплатить защитнику Панькову 51 тысячу рублей из средств федерального бюджета. Средства рассчитаны за 20 дней защиты интересов Бекмансурова, один день консультации его в СИЗО и день подготовки ходатайства», — решил судья.

Паньков оценил свою работу в 61 тысячу рублей. Суд удовлетворил его требования только частично. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 21 сентября 2020 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.