08 ноября 2022

Адвокату пермяка, напавшего на университет, выплатят зарплату из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокату выплатят более 50 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Адвокату Виктору Панькову, защищающему интересы Тимура Бекмансурова, который напал на пермский госуниверситет, выплатят более 50 тысяч рублей из федерального бюджета. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников в зале суда.

«Суд постановил выплатить защитнику Панькову 51 тысячу рублей из средств федерального бюджета. Средства рассчитаны за 20 дней защиты интересов Бекмансурова, один день консультации его в СИЗО и день подготовки ходатайства», — решил судья.

Паньков оценил свою работу в 61 тысячу рублей. Суд удовлетворил его требования только частично. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 21 сентября 2020 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.

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Адвокату Виктору Панькову, защищающему интересы Тимура Бекмансурова, который напал на пермский госуниверситет, выплатят более 50 тысяч рублей из федерального бюджета. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников в зале суда. «Суд постановил выплатить защитнику Панькову 51 тысячу рублей из средств федерального бюджета. Средства рассчитаны за 20 дней защиты интересов Бекмансурова, один день консультации его в СИЗО и день подготовки ходатайства», — решил судья. Паньков оценил свою работу в 61 тысячу рублей. Суд удовлетворил его требования только частично. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 21 сентября 2020 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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