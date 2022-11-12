Третья по силе политическая партия США пошла на конфликт с Белым домом из-за Украины

Либертарианская партия не согласна с политикой поддержки Украины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Либертарианская партия США призвала прекратить действующую власть страны спонсировать Украину и способствовать мирному урегулированию конфликта. Партия считает себя крупнейшей после Демократической и Республиканской, однако не представлена ни одним губернатором.

«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование Украины, а не дипломатию с Россией», — написано в официальном Twitter-аккаунте партии.

США с начала проведения Россией спецоперации на Украине финансово помогает последней. В октябре в Белом доме пообещали, что будут выплачивать Украине 1,5 млрд долларов до завершения СВО. Президент США Джо Байден считает, что конфликт закончится только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию. При этом его подчиненные поругались между собой из-за разногласий насчет переговоров. Сама Украина отказывается вести диалог с Россией из-за негативного влияния помощи США, о чем сообщили в хорватском издании Advance.