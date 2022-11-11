11 ноября 2022

В Свердловской области мужчина ушел на рыбалку и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, берег, рыбак, кама, рыба, река, рыбалка
Мужчину разыскивают более 20 дней (фото из архива) Фото:

В Тавде (Свердловская область) разыскивают 70-летнего Александра Нуромского, который 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее. С того дня его больше никто не видел. В МО МВД «Тавдинский» предполагают, что мужчина мог утонуть.

«Нуромский Александр 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Есть вероятность, что мужчина стал жертвой несчастного случая, утонул в водоеме», — сообщила пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины 176 сантиметров, у него карие глаза, светлые короткие волосы с проседью. Александр был одет в вязаную темно-серую шапку, зимнюю куртку цвета хаки, коричневые штаны и серые ботинки-«дутыши». Если кому-то что-либо известно о местонахождении мужчины, можно позвонить по номеру +7 (900) 048-73-10.

Ранее URA.RU писало о 52-летнем екатеринбуржце, пропавшем 17 октября. Родственники не смогли описать, во что был одет мужчина.

Мужчина пропал 21 октября
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В Тавде (Свердловская область) разыскивают 70-летнего Александра Нуромского, который 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее. С того дня его больше никто не видел. В МО МВД «Тавдинский» предполагают, что мужчина мог утонуть. «Нуромский Александр 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Есть вероятность, что мужчина стал жертвой несчастного случая, утонул в водоеме», — сообщила пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины 176 сантиметров, у него карие глаза, светлые короткие волосы с проседью. Александр был одет в вязаную темно-серую шапку, зимнюю куртку цвета хаки, коричневые штаны и серые ботинки-«дутыши». Если кому-то что-либо известно о местонахождении мужчины, можно позвонить по номеру +7 (900) 048-73-10. Ранее URA.RU писало о 52-летнем екатеринбуржце, пропавшем 17 октября. Родственники не смогли описать, во что был одет мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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