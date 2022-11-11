В Свердловской области мужчина ушел на рыбалку и пропал. Фото

12 ноября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Мужчину разыскивают более 20 дней (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Тавде (Свердловская область) разыскивают 70-летнего Александра Нуромского, который 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее. С того дня его больше никто не видел. В МО МВД «Тавдинский» предполагают, что мужчина мог утонуть. «Нуромский Александр 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Есть вероятность, что мужчина стал жертвой несчастного случая, утонул в водоеме», — сообщила пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины 176 сантиметров, у него карие глаза, светлые короткие волосы с проседью. Александр был одет в вязаную темно-серую шапку, зимнюю куртку цвета хаки, коричневые штаны и серые ботинки-«дутыши». Если кому-то что-либо известно о местонахождении мужчины, можно позвонить по номеру +7 (900) 048-73-10. Ранее URA.RU писало о 52-летнем екатеринбуржце, пропавшем 17 октября. Родственники не смогли описать, во что был одет мужчина. Мужчина пропал 21 октября Фото: сообщество МО МВД России «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте»

В Тавде (Свердловская область) разыскивают 70-летнего Александра Нуромского, который 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее. С того дня его больше никто не видел. В МО МВД «Тавдинский» предполагают, что мужчина мог утонуть. «Нуромский Александр 21 октября ушел на рыбалку на озеро Среднее, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Есть вероятность, что мужчина стал жертвой несчастного случая, утонул в водоеме», — сообщила пресс-служба МО МВД «Тавдинский» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины 176 сантиметров, у него карие глаза, светлые короткие волосы с проседью. Александр был одет в вязаную темно-серую шапку, зимнюю куртку цвета хаки, коричневые штаны и серые ботинки-«дутыши». Если кому-то что-либо известно о местонахождении мужчины, можно позвонить по номеру +7 (900) 048-73-10. Ранее URA.RU писало о 52-летнем екатеринбуржце, пропавшем 17 октября. Родственники не смогли описать, во что был одет мужчина.