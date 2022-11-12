Министр иностранных дел Украины Кулеба обвинил Россию в ведении «голодных игр»

12 ноября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Киев не видит со стороны России желания к ведению переговоров, заявил Кулеба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не дать России вести «голодные игры со всем миром». Заявление было сделано на фоне выхода России из зерновой сделки. «Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — передает издание слова политика. Кулеба также добавил, что Киев не видит со стороны Москвы желания вести переговоры. Однако в случае предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова личной встречи на саммите G20 Киев рассмотрит этот вопрос. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море, также называемое инициативой по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских постов, было подписано Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций в Стамбуле 22 июля. Однако Россия приостановила зерновую сделку после атаки ВСУ на Черноморский флот. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление договора невозможно, пока Украина использует продовольственный коридор в военных целях, передают «Дни.ру». 3 ноября после серии переговоров российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не дать России вести «голодные игры со всем миром». Заявление было сделано на фоне выхода России из зерновой сделки. «Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — передает издание слова политика. Кулеба также добавил, что Киев не видит со стороны Москвы желания вести переговоры. Однако в случае предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова личной встречи на саммите G20 Киев рассмотрит этот вопрос. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море, также называемое инициативой по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских постов, было подписано Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций в Стамбуле 22 июля. Однако Россия приостановила зерновую сделку после атаки ВСУ на Черноморский флот. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление договора невозможно, пока Украина использует продовольственный коридор в военных целях, передают «Дни.ру». 3 ноября после серии переговоров российская делегация возобновила инспекцию судов в гуманитарном коридоре Черного моря.