Пермские водители сделают огромного снеговика из машин

В середине декабря пермские автолюбители планируют сделать большого снеговика из своих транспортных средств. Таким образом прикамские водители планируют креативно поздравить жителей региона с надвигающимися праздниками.
«Активные автомобилисты в очередной раз планируют необычно поздравить пермяков с Новым годом. Автолюбители выстроят форму снеговика из машин», — написано в группе «Пермь 159» в соцсети «ВКонтакте».
Планируется, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». Предполагаемая дата — 17 декабря. К участию организаторы приглашают всех желающих, они обещают сообщать в соцсети о всех изменениях и подробностях акции ближе к старту акции.
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