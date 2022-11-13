Пермские водители сделают огромного снеговика из машин

14 ноября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

К акции приглашают присоединиться всех желающих автовладельцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В середине декабря пермские автолюбители планируют сделать большого снеговика из своих транспортных средств. Таким образом прикамские водители планируют креативно поздравить жителей региона с надвигающимися праздниками. «Активные автомобилисты в очередной раз планируют необычно поздравить пермяков с Новым годом. Автолюбители выстроят форму снеговика из машин», — написано в группе «Пермь 159» в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». Предполагаемая дата — 17 декабря. К участию организаторы приглашают всех желающих, они обещают сообщать в соцсети о всех изменениях и подробностях акции ближе к старту акции.

В середине декабря пермские автолюбители планируют сделать большого снеговика из своих транспортных средств. Таким образом прикамские водители планируют креативно поздравить жителей региона с надвигающимися праздниками. «Активные автомобилисты в очередной раз планируют необычно поздравить пермяков с Новым годом. Автолюбители выстроят форму снеговика из машин», — написано в группе «Пермь 159» в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». Предполагаемая дата — 17 декабря. К участию организаторы приглашают всех желающих, они обещают сообщать в соцсети о всех изменениях и подробностях акции ближе к старту акции.