13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Пермские водители сделают огромного снеговика из машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, снегопад, фары
К акции приглашают присоединиться всех желающих автовладельцев Фото:

В середине декабря пермские автолюбители планируют сделать большого снеговика из своих транспортных средств. Таким образом прикамские водители планируют креативно поздравить жителей региона с надвигающимися праздниками.

«Активные автомобилисты в очередной раз планируют необычно поздравить пермяков с Новым годом. Автолюбители выстроят форму снеговика из машин», — написано в группе «Пермь 159» в соцсети «ВКонтакте».

Планируется, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». Предполагаемая дата — 17 декабря. К участию организаторы приглашают всех желающих, они обещают сообщать в соцсети о всех изменениях и подробностях акции ближе к старту акции.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В середине декабря пермские автолюбители планируют сделать большого снеговика из своих транспортных средств. Таким образом прикамские водители планируют креативно поздравить жителей региона с надвигающимися праздниками. «Активные автомобилисты в очередной раз планируют необычно поздравить пермяков с Новым годом. Автолюбители выстроят форму снеговика из машин», — написано в группе «Пермь 159» в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что праздничный флешмоб будет проведен на парковке у ТЦ «Карусель». Предполагаемая дата — 17 декабря. К участию организаторы приглашают всех желающих, они обещают сообщать в соцсети о всех изменениях и подробностях акции ближе к старту акции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...