В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в Чайковском
В Чайковском (Пермский край) автомобиль сбил двух молодых людей, которые шли по обочине. Один из пешеходов скончался. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.
«В вечернее время 13 ноября двое молодых людей шли по обочине ул. Советская. Они двигались навстречу идущим автомобилям. Пермяков сбил ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 19-летний молодой человек погиб на месте, его 26-летний приятель был отправлен в больницу», — рассказали в ГИБДД.
По факту произошедшей аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.
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