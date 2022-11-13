В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

14 ноября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в Чайковском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чайковском (Пермский край) автомобиль сбил двух молодых людей, которые шли по обочине. Один из пешеходов скончался. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. «В вечернее время 13 ноября двое молодых людей шли по обочине ул. Советская. Они двигались навстречу идущим автомобилям. Пермяков сбил ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 19-летний молодой человек погиб на месте, его 26-летний приятель был отправлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. По факту произошедшей аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.

В Чайковском (Пермский край) автомобиль сбил двух молодых людей, которые шли по обочине. Один из пешеходов скончался. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. «В вечернее время 13 ноября двое молодых людей шли по обочине ул. Советская. Они двигались навстречу идущим автомобилям. Пермяков сбил ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 19-летний молодой человек погиб на месте, его 26-летний приятель был отправлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. По факту произошедшей аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.