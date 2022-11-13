13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., не публиковать!
ДТП произошло в Чайковском Фото:

В Чайковском (Пермский край) автомобиль сбил двух молодых людей, которые шли по обочине. Один из пешеходов скончался. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«В вечернее время 13 ноября двое молодых людей шли по обочине ул. Советская. Они двигались навстречу идущим автомобилям. Пермяков сбил ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 19-летний молодой человек погиб на месте, его 26-летний приятель был отправлен в больницу», — рассказали в ГИБДД.

По факту произошедшей аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.

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В Чайковском (Пермский край) автомобиль сбил двух молодых людей, которые шли по обочине. Один из пешеходов скончался. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября, URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. «В вечернее время 13 ноября двое молодых людей шли по обочине ул. Советская. Они двигались навстречу идущим автомобилям. Пермяков сбил ВАЗ-21093 под управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 19-летний молодой человек погиб на месте, его 26-летний приятель был отправлен в больницу», — рассказали в ГИБДД. По факту произошедшей аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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