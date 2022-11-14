Челябинский вице-губернатор выйдет с клюшкой на лед

Станислав Мошаров является воспитанником хоккейной школы «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Станислав Мошаров, 19 ноября примет участие в матче между ветеранами ХК «Трактор» и ХК «ЦСКА». Об этом URA.RU сообщил сам Мошаров. Игра пройдет в Миассе на ледовой арене стадиона «Труд».

«Это идея принадлежит не только мне, но и гендиректору АЗ „Урал“ Павлу Яковлеву. Кстати, Яковлев выйдет на лед в составе команды ЦСКА. Когда-то он жил в Москве и ходил к ним на тренировки, хотя профессионально не занимался», — рассказал URA.RU Мошаров.

Как сообщили в издании «Миасский рабочий», на лед выйдут игроки 1967 года рождения. Игра начнется в 17 часов. Вход на матч бесплатный.

Сам Мошаров в свое время выступал за команду «Трактор». В 1985 году «черно-белые» в составе которых был Мошаров, обыграли ЦСКА, хотя по итогам сезона армейцы выиграли чемпионат.