На Украине погиб ефрейтор из Пермского края

О дате и месте прощания с погибшим власти сообщат дополнительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб Валерий Жужгов из Пермского края. О смерти военного сообщается на официальной странице Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Для всех земляков Валерий Юрьевич стал настоящим героем. Он родился 24 февраля 1994 года. Погиб 8 ноября, храбро и мужественно защищая страну. Отдал жизнь за мир и светлое будущее Родины», — говорится в сообщении.

В администрации муниципалитета приносят соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания власти сообщат дополнительно.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы российского государства, цель спецоперации — защита мирного населения от агрессии киевского режима.