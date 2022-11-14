14 ноября 2022

На Украине погиб ефрейтор из Пермского края

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О дате и месте прощания с погибшим власти сообщат дополнительно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб Валерий Жужгов из Пермского края. О смерти военного сообщается на официальной странице Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Для всех земляков Валерий Юрьевич стал настоящим героем. Он родился 24 февраля 1994 года. Погиб 8 ноября, храбро и мужественно защищая страну. Отдал жизнь за мир и светлое будущее Родины», — говорится в сообщении.

В администрации муниципалитета приносят соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания власти сообщат дополнительно.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы российского государства, цель спецоперации — защита мирного населения от агрессии киевского режима.

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В ходе спецоперации на Украине погиб Валерий Жужгов из Пермского края. О смерти военного сообщается на официальной странице Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Для всех земляков Валерий Юрьевич стал настоящим героем. Он родился 24 февраля 1994 года. Погиб 8 ноября, храбро и мужественно защищая страну. Отдал жизнь за мир и светлое будущее Родины», — говорится в сообщении. В администрации муниципалитета приносят соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания власти сообщат дополнительно. О начале спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы российского государства, цель спецоперации — защита мирного населения от агрессии киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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