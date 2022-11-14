14 ноября 2022

Депутат челябинского заксобрания привез жителям Херсона книги уральских мастеров. Видео

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, библиотека, книги, макулатура
В пункты временного размещения для жителей Херсона доставили около 500 книг Фото:
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Депутат заксобрания Челябинской области, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев привез жителям Херсона, находящимся в пунктах временного размещения, книги уральских мастеров. Как сообщил Моисеев на видео, имеющегося в распоряжении URA.RU, его порадовало, что люди будут это читать.

«Мы сегодня привезли книги. Это и детские книжки, и русская классическая литература. Что меня порадовало — было несколько книг Бажова. Передал наши уральские сказы», — сказал Моисеев на видео.

Всего же для жителей доставили около 500 книг. Многие обрадовались возможности скоротать время, а также развеселить детей и внуков. Сейчас они попросили волонтеров привезти для детей как можно больше игрушек.

Денис Моисеев является одним из организаторов гуманитарной миссии в Херсоне. Его кандидатуру предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В Херсоне Моисеев с группой волонтеров помогает жителям выживать в сложных условиях, эвакуирует их из опасных мест.

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Депутат заксобрания Челябинской области, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев привез жителям Херсона, находящимся в пунктах временного размещения, книги уральских мастеров. Как сообщил Моисеев на видео, имеющегося в распоряжении URA.RU, его порадовало, что люди будут это читать. «Мы сегодня привезли книги. Это и детские книжки, и русская классическая литература. Что меня порадовало — было несколько книг Бажова. Передал наши уральские сказы», — сказал Моисеев на видео. Всего же для жителей доставили около 500 книг. Многие обрадовались возможности скоротать время, а также развеселить детей и внуков. Сейчас они попросили волонтеров привезти для детей как можно больше игрушек. Денис Моисеев является одним из организаторов гуманитарной миссии в Херсоне. Его кандидатуру предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В Херсоне Моисеев с группой волонтеров помогает жителям выживать в сложных условиях, эвакуирует их из опасных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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