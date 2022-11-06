Челябинец принял участие в спасении двух женщин из Херсона и камерунца

Денис Моисеев (слева) является одним из организаторов гуманитарной миссии под Херсоном Пресс-служба регисполкома «Единая Россия»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев помог эвакуировать двух женщин Херсона из-под обстрелов — пожилую бабушку и ее дочь. Волонтеры гуманитарной миссии также спасли камерунеца Татчн Брис де Звари. Об этом 7 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня вывозили бабушку с дочкой. Бабушка 1943 года рождения, очень сложно ей ходить, пока мы вели бабушку до машины, она почти каждый шаг говорила „извините, очень неприятно, никогда не думала, что до такого доживу“. Да мы никто не думали, что до такого доживем, но такие времена наступили», — рассказал Моисеев.

Глава регисполкома ЕР отметил, что при эвакуации мирных жительниц все ближе раздавались «хлопки» работающей артиллерии. По мнению Моисеева, чем больше волонтеры сумеют вывезти людей из-под вероятной зоны обстрела, тем лучше.

Камерунец Татчн Брис де Звари приехал на Украину на учебу, но высшее образование получить не успел. На работе он упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. Последние три года Брис прикован к постели. Волонтеры помогли ему выехать вместе с семьей, — супругой, тремя детьми и собакой.

За день участники миссии успели эвакуировать две семьи. Эвакуация жителей Херсонской области, которая помимо левого берега Днепра затронула 7 районов области на правобережье, продолжается. Моисеев является одним из организаторов гуманитарной миссии под Херсоном. В его задачи, в частности, входит эвакуация мирных жителей из-под обстрелов ВСУ, в чем он принимает личное участие.