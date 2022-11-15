15 ноября 2022

На стратегически важном объекте Пермского края назначили главного инженера

На Камской ГЭС в Перми назначили главного инженера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, шлем, наушники, каска, инженер, итр
Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года Фото:

На Камской ГЭС назначили главного инженера. Об этом сообщили в официальной группе гидроэлектростанции в соцсети «ВКонтакте».

«Главным инженером стал Алексей Иванович Бурнышев. Ранее он занимал должность руководителя группы по реализации программы комплексной модернизации филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС», — сообщили в посте группы.

Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года. Работал в Департаменте планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции РусГидро, а также возглавлял управление организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента эксплуатации РусГидро.

Новый главный инженер имеет дипломы Чайковского политехникума легкой промышленности по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», Московского государственного открытого университета по специальности «Автоматика и управление в технических системах» и Ижевского государственного технического университета по специальности «Менеджмент организации». Награжден почетными грамотами компании РусГидро, филиала «Воткинская ГЭС», Министерства энергетики РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя. Им стал Евгений Чернобровкин.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

На Камской ГЭС назначили главного инженера. Об этом сообщили в официальной группе гидроэлектростанции в соцсети «ВКонтакте». «Главным инженером стал Алексей Иванович Бурнышев. Ранее он занимал должность руководителя группы по реализации программы комплексной модернизации филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС», — сообщили в посте группы. Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года. Работал в Департаменте планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции РусГидро, а также возглавлял управление организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента эксплуатации РусГидро. Новый главный инженер имеет дипломы Чайковского политехникума легкой промышленности по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», Московского государственного открытого университета по специальности «Автоматика и управление в технических системах» и Ижевского государственного технического университета по специальности «Менеджмент организации». Награжден почетными грамотами компании РусГидро, филиала «Воткинская ГЭС», Министерства энергетики РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя. Им стал Евгений Чернобровкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...