На стратегически важном объекте Пермского края назначили главного инженера

На Камской ГЭС в Перми назначили главного инженера

16 ноября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Камской ГЭС назначили главного инженера. Об этом сообщили в официальной группе гидроэлектростанции в соцсети «ВКонтакте». «Главным инженером стал Алексей Иванович Бурнышев. Ранее он занимал должность руководителя группы по реализации программы комплексной модернизации филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС», — сообщили в посте группы. Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года. Работал в Департаменте планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции РусГидро, а также возглавлял управление организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента эксплуатации РусГидро. Новый главный инженер имеет дипломы Чайковского политехникума легкой промышленности по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», Московского государственного открытого университета по специальности «Автоматика и управление в технических системах» и Ижевского государственного технического университета по специальности «Менеджмент организации». Награжден почетными грамотами компании РусГидро, филиала «Воткинская ГЭС», Министерства энергетики РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя. Им стал Евгений Чернобровкин.

На Камской ГЭС назначили главного инженера. Об этом сообщили в официальной группе гидроэлектростанции в соцсети «ВКонтакте». «Главным инженером стал Алексей Иванович Бурнышев. Ранее он занимал должность руководителя группы по реализации программы комплексной модернизации филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС», — сообщили в посте группы. Алексей Бурнышев в электроэнергетике — с 1989 года. Работал в Департаменте планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции РусГидро, а также возглавлял управление организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента эксплуатации РусГидро. Новый главный инженер имеет дипломы Чайковского политехникума легкой промышленности по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», Московского государственного открытого университета по специальности «Автоматика и управление в технических системах» и Ижевского государственного технического университета по специальности «Менеджмент организации». Награжден почетными грамотами компании РусГидро, филиала «Воткинская ГЭС», Министерства энергетики РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском УФАС назначили нового заместителя руководителя. Им стал Евгений Чернобровкин.