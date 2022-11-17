17 ноября 2022

Пермяков позвали посмотреть детский концерт «Автомат и гитара»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган, ребенок, автомат, оружие, тельняшка
На фестивале дети исполнят патриотические номера Фото:

Пермякам покажут онлайн-концерт пятого краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор». На нем прозвучат песни о России, военной Перми, Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне, Сирии и об участниках специальной военной операции на Украине. Информация об этом появилась в группе «Патриотцентр59» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру онлайн трансляции Гала-концерта V Пермского краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор», — говорится в посте. Сам концерт пройдет в большом концертном зале Пермского Дома народного творчества «Губерния».

Мероприятие состоится 18 ноября, начало в 15.00. На сцене выступят финалисты фестиваля, они исполнят патриотические песни. В конце мероприятия организаторы наградят победителей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермякам покажут онлайн-концерт пятого краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор». На нем прозвучат песни о России, военной Перми, Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне, Сирии и об участниках специальной военной операции на Украине. Информация об этом появилась в группе «Патриотцентр59» в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру онлайн трансляции Гала-концерта V Пермского краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор», — говорится в посте. Сам концерт пройдет в большом концертном зале Пермского Дома народного творчества «Губерния». Мероприятие состоится 18 ноября, начало в 15.00. На сцене выступят финалисты фестиваля, они исполнят патриотические песни. В конце мероприятия организаторы наградят победителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...