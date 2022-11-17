Пермяков позвали посмотреть детский концерт «Автомат и гитара»

Пермякам покажут онлайн-концерт пятого краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор». На нем прозвучат песни о России, военной Перми, Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне, Сирии и об участниках специальной военной операции на Украине. Информация об этом появилась в группе «Патриотцентр59» в соцсети «ВКонтакте».
«Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру онлайн трансляции Гала-концерта V Пермского краевого детского фестиваля «Автомат и гитара — Юниор», — говорится в посте. Сам концерт пройдет в большом концертном зале Пермского Дома народного творчества «Губерния».
Мероприятие состоится 18 ноября, начало в 15.00. На сцене выступят финалисты фестиваля, они исполнят патриотические песни. В конце мероприятия организаторы наградят победителей.
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