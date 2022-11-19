Во Франции предложили не поддерживать Зеленского после его «акта безумия»

Французский депутат Дюпон-Эньян: попытка Зеленского обвинить Россию в ударах по Польше — «акт безумия»

19 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

По мнению Дюпон-Эньяна, Зеленский пытался спровоцировать третью мировую войну Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Попытка Украины обвинить Россию в причастности к падению ракет на польской границе — «акт безумия» президента Владимира Зеленского. Франция должна принять меры в вопросе поддержки Украины. С таким призывом выступил депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. «Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия», — возмущается французский депутат в Twitter (заблокирован на территории РФ). По мнению Дюпон-Эньяна, Франция должна перестать поддерживать «этого опасного человека» и выработать план, который урегулирует российско-украинский конфликт. Две ракеты на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упали 15 ноября. В результате происшествия погибли два человека. Зеленский заявлял, что к падению ракет причастны российские военные. Во Франции тогда также отмечали «безрассудность» его обвинений. Позднее Зеленский, однако, усомнился, что упавшие в Польше ракеты были российскими, передает RT. В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали обвинение России в причастности к падению ракет «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Попытка Украины обвинить Россию в причастности к падению ракет на польской границе — «акт безумия» президента Владимира Зеленского. Франция должна принять меры в вопросе поддержки Украины. С таким призывом выступил депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. «Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия», — возмущается французский депутат в Twitter (заблокирован на территории РФ). По мнению Дюпон-Эньяна, Франция должна перестать поддерживать «этого опасного человека» и выработать план, который урегулирует российско-украинский конфликт. Две ракеты на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упали 15 ноября. В результате происшествия погибли два человека. Зеленский заявлял, что к падению ракет причастны российские военные. Во Франции тогда также отмечали «безрассудность» его обвинений. Позднее Зеленский, однако, усомнился, что упавшие в Польше ракеты были российскими, передает RT. В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали обвинение России в причастности к падению ракет «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».