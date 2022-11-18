В Сургуте иномарка сбила девушку

Девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода
На Тюменском тракте в Сургуте (ХМАО) девушка попала под колеса автомобиля Mitsubishi. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УМВД по ХМАО.
«По предварительной информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Водитель 1970 г. р., управляя автомобилем Mitsubishi совершил наезд», — рассказали в ведомстве. Пешехода осматривают медики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Ленина ребенок попал под колеса микроавтобуса «Форд». Машина проехала ему по ноге.
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