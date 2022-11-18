18 ноября 2022

В Сургуте иномарка сбила девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Сургут, регулировщик дорожного движения, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода Фото:

На Тюменском тракте в Сургуте (ХМАО) девушка попала под колеса автомобиля Mitsubishi. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УМВД по ХМАО.

«По предварительной информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Водитель 1970 г. р., управляя автомобилем Mitsubishi совершил наезд», — рассказали в ведомстве. Пешехода осматривают медики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Ленина ребенок попал под колеса микроавтобуса «Форд». Машина проехала ему по ноге.

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На Тюменском тракте в Сургуте (ХМАО) девушка попала под колеса автомобиля Mitsubishi. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды УМВД по ХМАО. «По предварительной информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Водитель 1970 г. р., управляя автомобилем Mitsubishi совершил наезд», — рассказали в ведомстве. Пешехода осматривают медики. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Ленина ребенок попал под колеса микроавтобуса «Форд». Машина проехала ему по ноге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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